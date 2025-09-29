Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Liverpool'da Galatasaray maçı stratejisi: Arne Slot'tan büyük operasyon!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesinde farklı kararlar almaya hazırlanıyor. Zira başarılı çalıştırıcı, takımının son dönemdeki ritminden memnun değil ve Crystal Palace mağlubiyetini de önemli bir uyarı olarak görüyor.

'da Arne Slot'tan kritik hamleler geliyor. deplasmanında sürpriz bir sonuç görmek istemeyen Arne Slot, takımın temposunu artıracak isimleri ilk 11'e yazmaya hazırlanıyor.

Liverpool'da Galatasaray maçı stratejisi: Arne Slot'tan büyük operasyon!

ARNE SLOT'TAN GALATASARAY MAÇI ÖNCESİNDE YENİ KARARLAR

Liverpool'un birkaç maçtır son dakikalarda kazanmasının ardından; Crystal Palace karşısında ise mağlup olması, Arne Slot için kartların yeniden dağıtılması anlamına geldi! Esasen ise Hollandalı teknik direktör, takımının oyun ritmini yükseltmek ve ön bölgede uyum yakalamak istiyor.

Liverpool'da Galatasaray maçı stratejisi: Arne Slot'tan büyük operasyon!

LIVERPOOL'DA FORMA REKABETİ BAŞLIYOR!

Alexander Isak ve Alexis Mac Allister'ın hücum hattındaki performanslarından memnun olmayan Arne Slot, an itibarıyla Federico Chiesa ve Hugo Ekitike'ye şans vermeye hazırlanıyor. Ayrıca da genç antrenör, Jeremie Frimpong gibi tercihlerle de organizasyona dinamizm katmayı hedefliyor.

Liverpool'da Galatasaray maçı stratejisi: Arne Slot'tan büyük operasyon!

Sıkça Sorulan Sorular

LIVERPOOL'DA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
İngiltere devinde, önümüzdeki maçlar itibarıyla rotasyonun artacağı düşünülüyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesi gündeme geldi: Kritik madde ve ayrılık senaryosu!
Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz transfer kararı: İtalya'ya gitmek istiyor!
