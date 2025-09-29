Liverpool'da Galatasaray maçı stratejisi: Arne Slot'tan büyük operasyon!

Liverpool'da Arne Slot'tan kritik hamleler geliyor. Galatasaray deplasmanında sürpriz bir sonuç görmek istemeyen Arne Slot, takımın temposunu artıracak isimleri ilk 11'e yazmaya hazırlanıyor.

ARNE SLOT'TAN GALATASARAY MAÇI ÖNCESİNDE YENİ KARARLAR

Liverpool'un birkaç maçtır son dakikalarda kazanmasının ardından; Crystal Palace karşısında ise mağlup olması, Arne Slot için kartların yeniden dağıtılması anlamına geldi! Esasen ise Hollandalı teknik direktör, takımının oyun ritmini yükseltmek ve ön bölgede uyum yakalamak istiyor.

LIVERPOOL'DA FORMA REKABETİ BAŞLIYOR!

Alexander Isak ve Alexis Mac Allister'ın hücum hattındaki performanslarından memnun olmayan Arne Slot, an itibarıyla Federico Chiesa ve Hugo Ekitike'ye şans vermeye hazırlanıyor. Ayrıca da genç antrenör, Jeremie Frimpong gibi tercihlerle de organizasyona dinamizm katmayı hedefliyor.