Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Kocaelispor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Sergen Yalçın'ın derbi öncesi ilk 11'i

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanacak olan Beşiktaş - Kocaelispor maçıyla sona erecek. Kritik karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş - Kocaelispor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı. Sergen Yalçın'ın derbi öncesinde sahaya süreceği ilk 11 gündem oldu.

Beşiktaş Kocaelispor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Sergen Yalçın'ın derbi öncesi ilk 11'i
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
14:00
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
14:00

bugün (29 Eylül 2025 Pazartesi) Galatasaray derbisi öncesinde son maçına bugün çıkacak. Evinde 'u ağırlayacak siyah-beyazlılar, galibiyet alarak derbiye yüksek motivasyonla gitmek istiyor. Kritik karşılaşmada teknik direktör 'ın ise geçtiğimiz hafta statü gereği oynatamadığı birçok futbolcuya ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş - Kocaelispor maçının kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş Kocaelispor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Sergen Yalçın'ın derbi öncesi ilk 11'i

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU

Ev sahibi takım Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Mustafa Hekimoğlu ve Salih Uçan'ın yanı sıra geçtiğimiz hafta sakatlanan Demir Ege Tıknaz'da mücadelede forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz'ın sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi.

Beşiktaş Kocaelispor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Sergen Yalçın'ın derbi öncesi ilk 11'i

Beşiktaş'ın Demir Ege Tıknaz'ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir. Demir Ege Tıknaz’ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz’ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir."

Konuk takım Kocaelispor'da ise Mateusz Wieteska ve Massadio Haidara'nın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş Kocaelispor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Sergen Yalçın'ın derbi öncesi ilk 11'i

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor deplasmanında, statü nedeniyle birçok oyuncunun forma giyememesinden dolayı stoperde Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai ikilisini tercih etmişti. Karşılaşmada geçir vermeyen stoper ikilisinin performansından memnun kalan Sergen Yalçın'ın, Kocaelispor maçında da aynı stoper tandemi ile sahaya çıkması bekleniyor.

Beşiktaş Kocaelispor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Sergen Yalçın'ın derbi öncesi ilk 11'i

Beşiktaş - Kocaelispor maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Felix, Jurasek, Cerny, Ndidi, Orkun, Silva, Toure, Abraham

Kocaelispor: Javonovic, Balogh, Smolcic, Tayfur, Dijksteel, Muharrem, Habib, Show, Churlinov, Petkovic, Rivas

