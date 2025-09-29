Hollywood'da 'yapay zeka' krizi: Dijital oyuncu Tilly Norwood sektörü ikiye böldü

Hollywood yapay zeka destekli oyuncu karakterlerin sektöre adım atmasıyla yeni bir tartışmanın merkezinde yer alıyor. Yetenek stüdyosu Xicoia, "Tilly Norwood" adını verdiği ilk dijital oyuncusunu tanıtarak sektör profesyonellerinin dikkatini çekti. Ancak insan oyuncular arasında ciddi tepkilere yol açtı.

Deadline'ın haberine göre Norwood ile ilgilenen pek çok ajans mevcut. Öte yandan Melissa Barrera, Kiersey Clemons ve daha fazla oyuncu böyle bir adımı destekleyen ajanslara karşı boykot çağrısında bulundu. Tepkiler ise Xicoia'nın kurucusu Eline Van der Velden'in kısa süre içinde yüksek profilli projelerde YZ temelli oyuncuların yer alacağını söylemesinin ardından yükseldi.

ÜNLÜ OYUNCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Melissa Barrera gelişmeye tepkisini Instagram hesabında dile getirdi. "O ajansla çalışan tüm oyuncular umarım onunla yollarını ayırır" ifadelerini kullandı. Kiersey Clemons ise yorumlarda daha sert bir tavır sergileyerek, "Ajansları açıklayın. İsim istiyorum" yazdı.

Van der Velden, Zürih Film Festivali konferansında gerçekleştirilen panelde, Xicoia'nın kuruluş hikayesini anlattı. Yılın ilk aylarında "yapay zeka oyuncusu" fikrine şüpheyle yaklaşıldığını belirten Velden şöyle konuştu:

"Şubat ayında birçok yönetim kurulu toplantısına katıldık ve herkes, 'Hayır. Bu hiçbir şey değil, gerçekleşmeyecek' diyordu. Mayıs ayına geldiğimizde ise insanlar 'Sizinle çalışmalıyız' demeye başladı. Tilly'yi ilk tanıttığımızda herkes 'O da ne?' tepkisi verdi. Şimdi önümüzdeki aylarda hangi ajansın onu temsil edeceğini açıklayacağız."

Xicoia, Van der Velden'in kurucusu olduğu yapay zeka prodüksiyon şirketi Particle6'nın bir girişimi olarak ortaya çıktı. Hedef, hipergerçekçi dijital yıldızlar oluşturmak, yönetmek ve farklı alanlarda değerlendirmek. Film ve televizyon projelerinden podcast'lere, TikTok ve YouTube içeriklerinden marka kampanyalarına kadar geniş bir kullanım alanı planlanıyor.

Şirketin geliştirdiği karakterler yalnızca görsel tasarımlardan ibaret olmayacak. Tamamlanmış geçmiş hikayeler, farklı ses tonları, gelişen anlatı çizgileri ve oturmuş kişilikler ile donatılacak. Ayrıca doğaçlama sohbet edebilme, monolog sergileyebilme, güncel trendlere gerçek zamanlı tepki verebilme gibi özelliklerle öne çıkacak.