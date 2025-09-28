Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yaraların iyileşmesinde yeni dönem: Yapay zeka destekli cihaz yüzde 25 daha hızlı sonuç veriyor

Yapay zeka destekli a-Heal cihazı, hem elektriksel uyarım hem de ilaç uygulamasıyla tedaviye yeni bir boyut kazandırdı. Sistem yaraların iyileşme süresini yüzde 25 hızlandırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 09:38

Yara tedavisinde geleneksel yöntemler yakında tarih olabilir. Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz'dan Prof. Marco Rolandi ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli giyilebilir cihaz iyileşme süresini yüzde 25 oranında kısaltarak alanında önemli bir yeniliğe imza attı.

New Atlas'ın haberine göre, a-Heal adı verilen deneysel , yalnızca yarayı kapatmakla kalmıyor aynı zamanda görüntüleme, elektriksel uyarım ve ilaç uygulamasıyla süreci aktif biçimde yönetiyor. Cihaz vücudun kendi biyolojik sinyallerini takip ederek gerektiği anda müdahalede bulunuyor.

Yaraların iyileşmesinde yeni dönem: Yapay zeka destekli cihaz yüzde 25 daha hızlı sonuç veriyor

İKİ SAATTE BİR YARAYI KONTROL EDİYOR

Sistem, bir floresan kamera aracılığıyla yara bölgesini görüntülüyor ve aydınlatma için 12 LED'den oluşan halka kullanıyor. Elektriksel uyarım için elektrotlar, ilaç depolamak ve aktarmak amacıyla biyolelektronik aktüatörler bulunuyor. Tüm bu bileşenler, güç kaynağı ile birlikte yaranın üzerine yapıştırılıyor.

Yara üzerine yapıştırılarak kullanılan düzenek, yerleştirildiği andan itibaren her iki saatte bir görüntü alıyor ve bu verileri kablosuz bağlantı ile yakındaki bilgisayara iletiyor.

Yaraların iyileşmesinde yeni dönem: Yapay zeka destekli cihaz yüzde 25 daha hızlı sonuç veriyor

Bilgisayarda çalışan yazılımı, gelen görüntüleri inceleyerek yaranın mevcut durumunu analiz ediyor ve iyileşme sürecini olması gereken seviye ile kıyaslıyor. Eğer ilerleme yeterli bulunmazsa, cihazın elektrik alanı uygulamasını veya ilaç enjekte etmesini sağlıyor. Elektriksel uyarım hücrelerin yaraya doğru göçünü artırarak kapanmayı hızlandırıyor.

Yakın zamanda domuzlar üzerinde 22 gün süren bir deney gerçekleştirildi. Bu süreçte, cihaz gerektiğinde fluoksetin adlı seçici serotonin geri alım inhibitörünü yara bölgesine verdi. İlaç, iltihabı azaltarak doku kapanışını hızlandırdı. Sonuç olarak, cihazla tedavi edilen yaraların kontrol grubuna göre yüzde 25 oranında daha hızlı kapandığı görüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2 yıldır Covid olan bir hastanın vücuduna şoke eden bulguya rastlandı! Bilim insanları bile şaşırdı
Türk gençleri yaptı: Hava trafiği yönetimine yapay zeka çözümüyle dünya birincisi oldular
ETİKETLER
#Teknoloji
#Sağlık
#yapay zeka
#Giyilebilir Cihaz
#Yara Tedavisi
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.