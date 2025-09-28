Yaraların iyileşmesinde yeni dönem: Yapay zeka destekli cihaz yüzde 25 daha hızlı sonuç veriyor

Yara tedavisinde geleneksel yöntemler yakında tarih olabilir. Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz'dan Prof. Marco Rolandi ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli giyilebilir cihaz iyileşme süresini yüzde 25 oranında kısaltarak sağlık alanında önemli bir yeniliğe imza attı.

New Atlas'ın haberine göre, a-Heal adı verilen deneysel teknoloji, yalnızca yarayı kapatmakla kalmıyor aynı zamanda görüntüleme, elektriksel uyarım ve ilaç uygulamasıyla süreci aktif biçimde yönetiyor. Cihaz vücudun kendi biyolojik sinyallerini takip ederek gerektiği anda müdahalede bulunuyor.

İKİ SAATTE BİR YARAYI KONTROL EDİYOR

Sistem, bir floresan kamera aracılığıyla yara bölgesini görüntülüyor ve aydınlatma için 12 LED'den oluşan halka kullanıyor. Elektriksel uyarım için elektrotlar, ilaç depolamak ve aktarmak amacıyla biyolelektronik aktüatörler bulunuyor. Tüm bu bileşenler, güç kaynağı ile birlikte yaranın üzerine yapıştırılıyor.

Yara üzerine yapıştırılarak kullanılan düzenek, yerleştirildiği andan itibaren her iki saatte bir görüntü alıyor ve bu verileri kablosuz bağlantı ile yakındaki bilgisayara iletiyor.

Bilgisayarda çalışan yapay zeka yazılımı, gelen görüntüleri inceleyerek yaranın mevcut durumunu analiz ediyor ve iyileşme sürecini olması gereken seviye ile kıyaslıyor. Eğer ilerleme yeterli bulunmazsa, cihazın elektrik alanı uygulamasını veya ilaç enjekte etmesini sağlıyor. Elektriksel uyarım hücrelerin yaraya doğru göçünü artırarak kapanmayı hızlandırıyor.

Yakın zamanda domuzlar üzerinde 22 gün süren bir deney gerçekleştirildi. Bu süreçte, cihaz gerektiğinde fluoksetin adlı seçici serotonin geri alım inhibitörünü yara bölgesine verdi. İlaç, iltihabı azaltarak doku kapanışını hızlandırdı. Sonuç olarak, cihazla tedavi edilen yaraların kontrol grubuna göre yüzde 25 oranında daha hızlı kapandığı görüldü.