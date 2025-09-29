Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Anderson Talisca'dan 'o kişi' mesajı!

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Anderson Talisca, sosyal medya hesabından göndermede bulundu. Son dönemde kaçırdığı penaltılarla gündemde olan Anderson Talisca, Antalyaspor'a attığı gol sonrasında duygularını dile getirdi.

Anderson Talisca'dan 'o kişi' mesajı!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında , Antalyaspor'u 2-0 ile geçti. Sarı lacivertliler adına mücadeledeki ilk golü penaltıdan atan , hakkındaki eleştirilere dair göndermeli bir paylaşım gerçekleştirdi.

Anderson Talisca'dan 'o kişi' mesajı!

FENERBAHÇELİ ANDERSON TALISCA'DAN DİSİPLİN VURGUSU

Brezilyalı yıldız, penaltı vuruşu öncesinde tribünlerden gelen ıslıklamalara rağmen topu ağlara gönderdi. Akabinde ise Talisca; motivasyon vurgusuyla, "Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinle bir kimliğe dönüşürsün. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır." ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca'dan 'o kişi' mesajı!

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA KRİTİĞİ

Camia, yetenekli futbolcunun yeterince kendini vermediğini öne sürmüş ve Brezilyalı yıldızı adeta eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

ANDERSON TALISCA'NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
31 yaşındaki hücumcunun kontratı, 2026 yazında bitiyor.
