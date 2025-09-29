Anderson Talisca'dan 'o kişi' mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 ile geçti. Sarı lacivertliler adına mücadeledeki ilk golü penaltıdan atan Anderson Talisca, hakkındaki eleştirilere dair göndermeli bir paylaşım gerçekleştirdi.

FENERBAHÇELİ ANDERSON TALISCA'DAN DİSİPLİN VURGUSU

Brezilyalı yıldız, penaltı vuruşu öncesinde tribünlerden gelen ıslıklamalara rağmen topu ağlara gönderdi. Akabinde ise Talisca; motivasyon vurgusuyla, "Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinle bir kimliğe dönüşürsün. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA KRİTİĞİ

Camia, yetenekli futbolcunun yeterince kendini vermediğini öne sürmüş ve Brezilyalı yıldızı adeta eleştiri yağmuruna tutmuştu.