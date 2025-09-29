Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray fikstürü 2025 Şampiyonlar Ligi! Sarı kırmızılı ekibi zorlu fikstür bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. Süper Lig ve Devler Ligi'nde oynayacağı maçların zorluğu dikkat çekerken 2025 Galatasaray fikstürüne göre oynanacak olan maçların tarihi de belli oldu. Sarı kırmızılı ekip oynadığı tüm karşılaşmalardan puan almayı hedefliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray fikstürü 2025 Şampiyonlar Ligi! Sarı kırmızılı ekibi zorlu fikstür bekliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 14:01

Dünyanın her yerinden takip edilen 'nde GS, Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup olurken sezon boyunca yaptığı 8 maçta 7 galibiyet almayı başardı. 1 mağlubiyet yaşayan GS, rakiplerine 20 gol atarken 7 gol yedi. 'ı hem Şampiyonlar Ligi hem de Trendyol Süper Lig'de zorlu bir fikstür bekliyor.

GALATASARAY FİKSTÜRÜ 2025 PROGRAMI

Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de karşılaşacağı maçların programının zorluğu dikkat çekti. Avrupa'da mücadelesine devam eden Galatasaray'ı Süper Lig'de de zor maçlar bekliyor.

Galatasaray fikstürü 2025 Şampiyonlar Ligi! Sarı kırmızılı ekibi zorlu fikstür bekliyor

İşte Galatasaray'ın fikstürü:

30.09.2025 – Şampiyonlar Ligi –

04.10.2025 – Süper Lig –

18.10.2025 – Süper Lig – RAMS Başakşehir

22.10.2025 – Şampiyonlar Ligi – Bodo/Glimt

26.10.2025 – Süper Lig – Göztepe

01.11.2025 – Süper Lig – Trabzonspor

05.11.2025 – Şampiyonlar Ligi – Ajax

Galatasaray fikstürü 2025 Şampiyonlar Ligi! Sarı kırmızılı ekibi zorlu fikstür bekliyor

GALATASARAY'IN KAÇ MAÇI KALDI?

Şampiyonlar Ligi yeni formatına göre takımlar iç ve dış sahada 4'er maça çıkarak toplamda 8 maç yapmış olacak. Karşılaşmalardan alınan puanlara göre ilk 8'de yer alan takımlar direkt olarak son 16 turuna çıkarken 9 ve 24. sıradakiler play off turuna çıkarak son 16 turu için mücadele edecek. Galatasaray'ın lig aşamasında oynayacağı maçlar arasında Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax maçı bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip kalan maçlarında galibiyet alarak son 16 turunu garantilemek istiyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde diğer oynayacağı müsabakalar ise şöyle:

25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise

9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray

21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid

28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi sözleri: "Frankfurt maçını unutturabiliriz!"
Galatasaray kaç puan alırsa üst tura çıkar? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için alması gereken puan
ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#beşiktaş
#uefa
#liverpool
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.