Galatasaray fikstürü 2025 Şampiyonlar Ligi! Sarı kırmızılı ekibi zorlu fikstür bekliyor

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde GS, Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup olurken sezon boyunca yaptığı 8 maçta 7 galibiyet almayı başardı. 1 mağlubiyet yaşayan GS, rakiplerine 20 gol atarken 7 gol yedi. Galatasaray'ı hem Şampiyonlar Ligi hem de Trendyol Süper Lig'de zorlu bir fikstür bekliyor.
Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de karşılaşacağı maçların programının zorluğu dikkat çekti. Avrupa'da mücadelesine devam eden Galatasaray'ı Süper Lig'de de zor maçlar bekliyor.
İşte Galatasaray'ın fikstürü:
30.09.2025 – Şampiyonlar Ligi – Liverpool
04.10.2025 – Süper Lig – Beşiktaş
18.10.2025 – Süper Lig – RAMS Başakşehir
22.10.2025 – Şampiyonlar Ligi – Bodo/Glimt
26.10.2025 – Süper Lig – Göztepe
01.11.2025 – Süper Lig – Trabzonspor
05.11.2025 – Şampiyonlar Ligi – Ajax
Şampiyonlar Ligi yeni formatına göre takımlar iç ve dış sahada 4'er maça çıkarak toplamda 8 maç yapmış olacak. Karşılaşmalardan alınan puanlara göre ilk 8'de yer alan takımlar direkt olarak son 16 turuna çıkarken 9 ve 24. sıradakiler play off turuna çıkarak son 16 turu için mücadele edecek. Galatasaray'ın lig aşamasında oynayacağı maçlar arasında Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax maçı bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip kalan maçlarında galibiyet alarak son 16 turunu garantilemek istiyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde diğer oynayacağı müsabakalar ise şöyle:
25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise
9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray
21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid
28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray