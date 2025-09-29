Galatasaray fikstürü 2025 Şampiyonlar Ligi! Sarı kırmızılı ekibi zorlu fikstür bekliyor

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde GS, Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup olurken sezon boyunca yaptığı 8 maçta 7 galibiyet almayı başardı. 1 mağlubiyet yaşayan GS, rakiplerine 20 gol atarken 7 gol yedi. Galatasaray'ı hem Şampiyonlar Ligi hem de Trendyol Süper Lig'de zorlu bir fikstür bekliyor.

GALATASARAY FİKSTÜRÜ 2025 PROGRAMI

Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de karşılaşacağı maçların programının zorluğu dikkat çekti. Avrupa'da mücadelesine devam eden Galatasaray'ı Süper Lig'de de zor maçlar bekliyor.

İşte Galatasaray'ın fikstürü:

30.09.2025 – Şampiyonlar Ligi – Liverpool

04.10.2025 – Süper Lig – Beşiktaş

18.10.2025 – Süper Lig – RAMS Başakşehir

22.10.2025 – Şampiyonlar Ligi – Bodo/Glimt

26.10.2025 – Süper Lig – Göztepe

01.11.2025 – Süper Lig – Trabzonspor

05.11.2025 – Şampiyonlar Ligi – Ajax

GALATASARAY'IN KAÇ MAÇI KALDI?

Şampiyonlar Ligi yeni formatına göre takımlar iç ve dış sahada 4'er maça çıkarak toplamda 8 maç yapmış olacak. Karşılaşmalardan alınan puanlara göre ilk 8'de yer alan takımlar direkt olarak son 16 turuna çıkarken 9 ve 24. sıradakiler play off turuna çıkarak son 16 turu için mücadele edecek. Galatasaray'ın lig aşamasında oynayacağı maçlar arasında Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax maçı bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip kalan maçlarında galibiyet alarak son 16 turunu garantilemek istiyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde diğer oynayacağı müsabakalar ise şöyle:

25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise

9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray

21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid

28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray