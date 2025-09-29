Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi sözleri: "Frankfurt maçını unutturabiliriz!"

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi havasına girildi. Sarı kırmızılı takımı Liverpool maçına hazırlayan Okan Buruk, kritik mücadeleye dair pek çok detay paylaştı.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN 'EN SERT MAÇ' VURGUSU

"Çok iyi ve formda bir takımla; son maçını kaybetse de, son maçında iyi oynamasa ve pozisyon verse de sezona iyi başlayan bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızdaki bu tür maçlar, bu sahnede kendimizi göstermemiz gereken karşılaşmalar! Galatasaray gibi oynayacağımız ve Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Kendi sahamızda bu tür maçlarda, şiddetli baskılar yapmamız gerekiyor, hissettirmemiz gerekiyor. Rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri! Taraftarımızla birlikte bunu başaracağımızı biliyoruz. Bu türde çok maç oynadık. Benim 4. senem ve oynadığımız en sert maçlardan biri bu olacak. Çok önemli. Başarılı bir takım ve başarılı bir hoca. Biz de kendi planlarımızla sahada olup en iyisini yapmak istiyoruz."

OKAN BURUK'TAN OYUNCU KRİTİKLERİ

"Victor Osimhen antrenmanlara devam etti. Son maçta da 10 dakika oynamıştı. Süreç pozitif gidiyor ve bugünkü son antrenmanda net bir karar vereceğiz. Tüm oyuncularımdan memnunum. Hepsi ellerinden geleni yapıyor. Ligde 7'de 7 ile gidiyoruz. İyi oynamadığımız maçlar oldu. Sadece 1-2 oyuncu üzerinden değil, takım olarak daha iyisini yapmalıyız. İlk sorumluluk benim. Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. Her oyuncu yüzde yüzünü yapmaya çalışıyor. Bu tabii ki maç maç değişiyor. Liverpool'un Crystal Palace performansına bakarsak, ilk yarıyı 5-0 geride bitirmesi gerekiyordu. Gerçekte böyle bir takım değil, oyuncular kötü oynayabilir, rakibin daha iyi olduğu yerler olabilir. Daha yeni gelenler adapte olacak, kadrolar yaz başında tamamlanmıyor. Oyuncularımızın hepsini oynatmak için çok fazla değişiklik yaptık. Sabit isimlerle devam etmiyoruz."

FRANKFURT DETAYI!

"İlk karşılaşmada hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. O maç orada kaldı. Yeni bir mücadele bizi bekliyor. İnancımızı birlikteliğimizi gösterdiğimizde, her maçta olduğu gibi bu müsabakada da tek isteğimiz kazanmak olacak. Negatif havanın oluşması da gayet normal. Düşüncemiz kazanmak üzerine. Kendi sahamızda oyun gücümüzü, isteğimizi, takım olmamızı; neler yapabileceğimizi gösterme günü. Önümüzde böyle bir şans var bence. Kötü başladığımız Şampiyonlar Ligi serüvenini iyiye götürme, bir önceki maçı unutturma şansı var! Bu açıdan bakmak gerekiyor."