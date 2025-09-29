Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Galatasaray kaç puan alırsa üst tura çıkar? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için alması gereken puan

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray kaç puan alırsa son 16 turuna çıkacak merak edilirken gözler maç fikstüründe. Oynanacak olan maçların sonucunda ilk 8'e girebilmek için alması gereken puana dair senaryolar taraftarın gündeminde.

Galatasaray kaç puan alırsa üst tura çıkar? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için alması gereken puan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
11:33
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
11:36

'nde mücadele eden 'ın lig aşamasında karşılaşacağı rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılı ekip kaç puan toplarsa doğrudan üst tura çıkar merak ediliyor. İşte ihtimaller!

GALATASARAY KAÇ PUAN ALIRSA ÜST TURA ÇIKAR (SON 16)?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımlar iç ve dış olmak üzere toplamda 8 maç yapacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasından sonra ilk 8'de yer alan takımlar direkt olarak son 16 turuna çıkacak. Sıralamaya göre 9 ve 24. sırada olan 16 takım ise play off turunda çift maçlı eleme usulü ile maça çıkarken son 16 turuna çıkmak için yarışacak. Sarı kırmızılı ekip çıktığı 8 maçlarda galibiyet alarak 15 puandan fazla olarak 16 puan alırsa yüksek ihtimalle son 16 turuna kalmış olurken 12-14 puan alması durumunda doğrudan yükselemeyebilir. Play off turu için ise 9-10 puan alması yetebiliyor fakat oynanacak diğer maçların sonucu da önemli olmakta.

Galatasaray kaç puan alırsa üst tura çıkar? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için alması gereken puan

GALATASARAY KAÇ PUAN ALIRSA SON 16 TURUNA ÇIKACAK, İLK 8'E GİRECEK?

Galatasaray, 8 maçlık lig aşamasında 16 puan alırsa çoğu senaryoda son 16 turuna kalabiliyor. 15 puan yüksek ihtimalle ilk 8'de yer almaya yardım ederken diğer maçların sonucundan ötürü net olarak görülemiyor. Buna göre Galatasaray'ın 14 ve üzeri puan alması gerekecek. Lig aşamasında 12 ve 14 puanında olması durumunda averaj ve rakiplerin sonuçları da dikkate alınmalıdır. Bu durumda 1 beraberlik ve galibiyet tüm sırayı etkileyebilir. Senaryolar düşünüldüğünde 16 puan güvenli, 15 puan yüksek ihtimalle yeterli, 9–10 puan ise en azından play-off şansı vermekte.

Galatasaray kaç puan alırsa üst tura çıkar? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için alması gereken puan

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG FORMATI NASIL 2025?

Ligde her takım iç ve dış saha olmak üzere 4'er maçtan toplam 8 kez maça çıkacak. Aşamanın tamamlanmasının ardından sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselirken 9 ve 24. sırada olan 16 takım play off turu ile son kez şansını deneyecek. İlk 24 arasında olmayan takımlar ise veda etmiş olacak.

Galatasaray kaç puan alırsa üst tura çıkar? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için alması gereken puan

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

18 Eylül Perşembe TSİ 22.00: Eintracht Frankfurt-Galatasaray (Tamamlandı)

30 Eylül Salı TSİ 22.00: Galatasaray-Liverpool

22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45: Galatasaray-Bodo Glimt

5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00: Ajax-Galatasaray

25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise

9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray

21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid

28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray

