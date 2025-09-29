Menü Kapat
Sumru Tarhan
19°
 | Sumru Tarhan

Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı, var mı? Gözler Okan Buruk'ta

Sarı kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında evinde Liverpool'u konuk ederken maçta Osimhen oynayacak mı merak ediliyor. Nefes kesen mücadeleye kısa süre kala sakatlık ile mücadele eden Osimhen'in forma giyme durumu da gündeme yerleşti. Alanyaspor karşılaşmanın son dakikalarında sahada yer alması ise Liverpool maçında oynama ihtimaline dair düşünceleri artırdı.

Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı, var mı? Gözler Okan Buruk'ta
29.09.2025
29.09.2025
Nijeryalı futbolcu , geçirdiği sonrası tedavi sürecine başlamıştı. Sarı kırmızılı ekip için çok önemli olan GS maçına az bir süre kalmasıyla beraber Osimhen Liverpool maçında var mı, iyileşti mi araştırılıyor.

OSİMHEN LİVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI? SON DAKİKA GS HABERLERİ

Sakatlık ile mücadele eden Victor Osimhen'in fiziksel olarak hazır olması durumunda Liverpool karşısında forma giymesi muhtemel gözüküyor. Alanyaspor maçının son dakikalarında oyuna dahil olan oyuncunun ağrı durumunu anlaması için Buruk'un tercih ettiği bilinirken son antrenman ve maç öncesi sakatlık durumuna göre maçta forma giyme durumu belli olacak. Bir önceki maçta kısa da olsa süre alan ismin Liverpool karşısında ilk 11 olarak olmasa bile forma giymesi tahmin ediliyor. Net karar için gözler 'un ilk 11 kadro tercihinde.

Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı, var mı? Gözler Okan Buruk'ta

OSİMHEN LİVERPOOL MAÇINDA VAR MI?

26 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun sakatlık yaşamasının ardından Liverpool maçındaki durumu gündeme gelmişti. ekibi yapılacak olan son antrenmandaki durumuna göre karar verirken şu an için durum belirsiz. Alanyaspor maçının son dakikalarında yer almasından dolayı maçında forma giymesi yüksek ihtimal olarak görülüyor. Osimhen'in Liverpool maçındaki durumu son antrenmanla beraber belli olacak.

Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı, var mı? Gözler Okan Buruk'ta

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ KADROSUNDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray'ın heyecanla beklediği müsabaka yarın oynanacak. Evinde Liverpool'u konuk edecek olan GS'de Osimhen dışında herhangi bir sakatlık durumu bulunmuyor. Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, 3 maça çıkamamasının ardından Alanyaspor maçında son 5 dakikada forma giymişti. Bu nedenle Osimhen'in yarın oynanacak olan maçta yüksek ihtimal forma giymesi bekleniyor. Baygınlık geçiren Lucas Torreira da yarın oynanacak olan müsabakada takımının yanında olabilirken sarı kırmızılı ekip eksiksiz olarak Devler Ligi'nde mücadele edecek.

#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#sakatlık
#okan buruk
#liverpool
#victor osimhen
#Gs Plus
#Aktüel
