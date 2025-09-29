Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı, var mı? Gözler Okan Buruk'ta

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, geçirdiği sakatlık sonrası tedavi sürecine başlamıştı. Sarı kırmızılı ekip için çok önemli olan GS Liverpool maçına az bir süre kalmasıyla beraber Osimhen Liverpool maçında var mı, iyileşti mi araştırılıyor.

OSİMHEN LİVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI? SON DAKİKA GS HABERLERİ

Sakatlık ile mücadele eden Victor Osimhen'in fiziksel olarak hazır olması durumunda Liverpool karşısında forma giymesi muhtemel gözüküyor. Alanyaspor maçının son dakikalarında oyuna dahil olan oyuncunun ağrı durumunu anlaması için Buruk'un tercih ettiği bilinirken son antrenman ve maç öncesi sakatlık durumuna göre maçta forma giyme durumu belli olacak. Bir önceki maçta kısa da olsa süre alan ismin Liverpool karşısında ilk 11 olarak olmasa bile forma giymesi tahmin ediliyor. Net karar için gözler Okan Buruk'un ilk 11 kadro tercihinde.

OSİMHEN LİVERPOOL MAÇINDA VAR MI?

26 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun sakatlık yaşamasının ardından Liverpool maçındaki durumu gündeme gelmişti. Galatasaray ekibi yapılacak olan son antrenmandaki durumuna göre karar verirken şu an için durum belirsiz. Alanyaspor maçının son dakikalarında yer almasından dolayı Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi yüksek ihtimal olarak görülüyor. Osimhen'in Liverpool maçındaki durumu son antrenmanla beraber belli olacak.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ KADROSUNDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray'ın heyecanla beklediği müsabaka yarın oynanacak. Evinde Liverpool'u konuk edecek olan GS'de Osimhen dışında herhangi bir sakatlık durumu bulunmuyor. Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, 3 maça çıkamamasının ardından Alanyaspor maçında son 5 dakikada forma giymişti. Bu nedenle Osimhen'in yarın oynanacak olan maçta yüksek ihtimal forma giymesi bekleniyor. Baygınlık geçiren Lucas Torreira da yarın oynanacak olan müsabakada takımının yanında olabilirken sarı kırmızılı ekip eksiksiz olarak Devler Ligi'nde mücadele edecek.