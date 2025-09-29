Galatasaray Liverpool arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! GS Avrupa başarılarına dair her şey

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelirken iki takım arasındaki 3-2 ve 3-0'lık maçların tarihi ve golleri atan isimler gündeme yerleşti.
İngiliz devi olan Liverpool, yarın Galatasaray'ın evine konuk olacak. İki takım yarın 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez eşleşirken 4 maça çıktı. Karşılaşmalarda iki takım da birer galibiyet alırken 2 karşılaşma berabere sona erdi. İlk eşleşme 2001-2002 senesinde ikinci tur grup aşamasında olurken İngiltere'deki maç golsüz bitmişti. İstanbul'da oynanan maç ise 1-1'lik skorla sona erdi. İki takım arasındaki diğer eşleşme 2006-2007 senesinde oldu. Grup aşamasındaki iki maç 3-2'lik skorla sona ererken Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu takımı İstanbul'da yendi. İki takım arasında oynanan 4 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi, 2 beraberlik yaşandı.
Sarı kırmızılı ekip Avrupa'daki başarıları ile adından söz ettirmeye devam ederken 116 galibiyet, 89 beraberlik ve 124 yenilgi yaşadı. 329 maçta 452 gol atan GS, 503 gol yedi.
Şampiyon Kulüpler Kupası
35 maç / 12 galibiyet / 8 beraberlik / 15 mağlubiyet / 42 gol / 53 gol yedi
UEFA Şampiyonlar Ligi
123 maç / 29 galibiyet / 31 beraberlik / 63 mağlubiyet / 123 gol / 215 gol yedi
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
34 maç / 22 galibiyet / 7 beraberlik / 5 mağlubiyet / 75 gol / 38 gol yedi
Kupa Galipleri Kupası
32 maç / 12 galibiyet / 7 beraberlik / 13 mağlubiyet / 42 gol / 55 gol yedi
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
104 maç / 40 galibiyet / 36 beraberlik / 28 mağlubiyet / 168 gol / 141 gol yedi
UEFA Süper Kupa
1 maç / 1 galibiyet / 0 beraberlik / 0 mağlubiyet / 2 gol / 1 gol yedi
Toplam – 329 maç / 116 galibiyet / 89 beraberlik / 124 mağlubiyet / 452 gol / 503 gol yedi
13 Eylül 1978 – Galatasaray - West Bromwich Albion
27 Eylül 1978 – West Bromwich Albion - Galatasaray
20 Ekim 1993 – Manchester United - Galatasaray
3 Kasım 1993 – Galatasaray - Manchester United
28 Eylül 1994 – Galatasaray - Manchester United
7 Aralık 1994 – Manchester United - Galatasaray
28 Eylül 1999 – Chelsea - Galatasaray
20 Ekim 1999 – Galatasaray - Chelsea
6 Nisan 2000 – Galatasaray - Leeds United
20 Nisan 2000 – Leeds United - Galatasaray
17 Mayıs 2000 – Galatasaray - Arsenal
20 Şubat 2002 – Liverpool - Galatasaray
26 Şubat 2002 – Galatasaray - Liverpool
27 Eylül 2006 – Liverpool - Galatasaray
5 Aralık 2006 – Galatasaray - Liverpool
19 Eylül 2012 – Manchester United - Galatasaray
20 Kasım 2012 – Galatasaray - Manchester United
26 Şubat 2014 – Galatasaray - Chelsea
18 Mart 2014 – Chelsea - Galatasaray
1 Ekim 2014 – Arsenal - Galatasaray
9 Aralık 2014 – Galatasaray - Arsenal
3 Ekim 2023 – Manchester United - Galatasaray
29 Kasım 2023 – Galatasaray - Manchester United
7 Kasım 2024 – Galatasaray - Tottenham