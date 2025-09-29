Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Galatasaray Liverpool arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! GS Avrupa başarılarına dair her şey

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Galatasaray Liverpool arasında oynanan tüm maçlar ve skorları da merak edildi. Sarı kırmızılı ekibin bu yıla kadar Avrupa'da gösterdiği başarılar dikkat çekerken Galatasaray Liverpool arasındaki maçlar ve sonuçları da konuşuluyor.

Galatasaray Liverpool arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! GS Avrupa başarılarına dair her şey
'nde yarın ile karşı karşıya gelirken iki takım arasındaki 3-2 ve 3-0'lık maçların tarihi ve golleri atan isimler gündeme yerleşti.

GALATASARAY LİVERPOOL ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR

İngiliz devi olan Liverpool, yarın Galatasaray'ın evine konuk olacak. İki takım yarın 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez eşleşirken 4 maça çıktı. Karşılaşmalarda iki takım da birer galibiyet alırken 2 karşılaşma berabere sona erdi. İlk eşleşme 2001-2002 senesinde ikinci tur grup aşamasında olurken İngiltere'deki maç golsüz bitmişti. İstanbul'da oynanan maç ise 1-1'lik skorla sona erdi. İki takım arasındaki diğer eşleşme 2006-2007 senesinde oldu. Grup aşamasındaki iki maç 3-2'lik skorla sona ererken Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu takımı İstanbul'da yendi. İki takım arasında oynanan 4 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi, 2 beraberlik yaşandı.

Galatasaray Liverpool arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! GS Avrupa başarılarına dair her şey

GALATASARAY'IN AVRUPA BAŞARI PERFORMANSI

Sarı kırmızılı ekip Avrupa'daki başarıları ile adından söz ettirmeye devam ederken 116 galibiyet, 89 beraberlik ve 124 yenilgi yaşadı. 329 maçta 452 gol atan GS, 503 gol yedi.

Şampiyon Kulüpler Kupası

35 maç / 12 galibiyet / 8 beraberlik / 15 mağlubiyet / 42 gol / 53 gol yedi

UEFA Şampiyonlar Ligi

123 maç / 29 galibiyet / 31 beraberlik / 63 mağlubiyet / 123 gol / 215 gol yedi

Galatasaray Liverpool arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! GS Avrupa başarılarına dair her şey

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

34 maç / 22 galibiyet / 7 beraberlik / 5 mağlubiyet / 75 gol / 38 gol yedi

Kupa Galipleri Kupası

32 maç / 12 galibiyet / 7 beraberlik / 13 mağlubiyet / 42 gol / 55 gol yedi

UEFA Kupası ve Avrupa Ligi

104 maç / 40 galibiyet / 36 beraberlik / 28 mağlubiyet / 168 gol / 141 gol yedi

UEFA Süper Kupa

1 maç / 1 galibiyet / 0 beraberlik / 0 mağlubiyet / 2 gol / 1 gol yedi

Toplam – 329 maç / 116 galibiyet / 89 beraberlik / 124 mağlubiyet / 452 gol / 503 gol yedi

Galatasaray Liverpool arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! GS Avrupa başarılarına dair her şey

GALATASARAY'IN İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI İSTATİSTİKLERİ

13 Eylül 1978 – Galatasaray - West Bromwich Albion

27 Eylül 1978 – West Bromwich Albion - Galatasaray

20 Ekim 1993 – Manchester United - Galatasaray

3 Kasım 1993 – Galatasaray - Manchester United

28 Eylül 1994 – Galatasaray - Manchester United

7 Aralık 1994 – Manchester United - Galatasaray

28 Eylül 1999 – Chelsea - Galatasaray

20 Ekim 1999 – Galatasaray - Chelsea

6 Nisan 2000 – Galatasaray - Leeds United

Galatasaray Liverpool arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! GS Avrupa başarılarına dair her şey

20 Nisan 2000 – Leeds United - Galatasaray

17 Mayıs 2000 – Galatasaray - Arsenal

20 Şubat 2002 – Liverpool - Galatasaray

26 Şubat 2002 – Galatasaray - Liverpool

27 Eylül 2006 – Liverpool - Galatasaray

5 Aralık 2006 – Galatasaray - Liverpool

19 Eylül 2012 – Manchester United - Galatasaray

20 Kasım 2012 – Galatasaray - Manchester United

Galatasaray Liverpool arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! GS Avrupa başarılarına dair her şey

26 Şubat 2014 – Galatasaray - Chelsea

18 Mart 2014 – Chelsea - Galatasaray

1 Ekim 2014 – Arsenal - Galatasaray

9 Aralık 2014 – Galatasaray - Arsenal

3 Ekim 2023 – Manchester United - Galatasaray

29 Kasım 2023 – Galatasaray - Manchester United

7 Kasım 2024 – Galatasaray - Tottenham

