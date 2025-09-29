Bualoi Tayfunu 8 kişiyi öldürdü, 17 balıkçı kayıplara karıştı

Vualoi Tayfunu, Vietnam'ı yıktı geçti. Kıyı bölgelerini kasıp kavuran tayfun nedeniyle şiddetli rüzgarlar ve sel meydana geldi. Felakette 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

17 BALIKÇI KAYIPLARA KARIŞTI

Ulusal Hava Durumu Ajansı’ndan yapılan açıklamada, tayfunun 8 metreye ulaşan dalgalara yol açtığı, Quang Tri eyaleti açıklarında dalgaların devirdiği 2 balıkçı teknesindeki 17 balıkçının kaybolduğu ve başka bir balıkçı teknesiyle de fırtına sırasında iletişimin kesildiği aktarıldı.

Açıklamada, Bualoi'nin şimdiye kadar 245 eve zarar verdiği, yaklaşık bin 400 hektar pirinç ve diğer tarım arazilerini sular altında bıraktığı ve birçok bölgeye erişimi kestiği belirtildi.

Yetkililer, ciddi sel ve toprak kayması riskine karşı uyarılarda bulundu.