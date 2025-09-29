Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Ankara Mamak su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? Altındağ, Çankaya, Keçiören su kesintisi

Ankara'nın Mamak ilçesinde 29 Eylül 2025 tarihinde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre depolardaki su seviyelerinin düşmesi nedeniyle kesinti meydana geldi. Mamak ilçesinin yanı sıra Altındağ, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde de su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından Ankara Mamak su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

29.09.2025
Bugün 'nın birçok ilçesinde depolardaki su seviyelerinin düşmesi nedeniyle yaşanıyor. , , , su kesintisinden etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Vatandaşlar tarafından Ankara Mamak su kesintisinin ne zaman, saat kaçta sona ereceği merak ediliyor.

ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı General Zekidoğan Mahallesi, Mutlu Mahallesi, Kutlu Mahallesi, Ege Mahallesi, Şahintepe Mahallesi, Fahrikorutürk Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Cengizhan Mahallesi, Boğaziçi Mahallesi, Duralıalıç Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi ve Zirvekent Mahallesi'ni etkileyen su kesintileri yaşanabileceği duyuruldu. Depolardaki su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle yaşanan su kesintisinin tahmini olarak 30 Eylül 2025 Salı günü saat 08.30'da sona ermesi bekleniyor.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 29 EYLÜL?

Altındağ ilçesinde ise depolardaki su seviyesi düşüklüğü nedeniyle kesintilerin yaşanabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı. Karapürçek, Kavaklı, Aydıncık, Tatlar, Feridun Çelik, Başpınar, Beşikkaya, Battalgazi, Doğantepe mahallelerinin tamamında meydana gelebilecek olan kesintinin bugün saat 23.55'te sona ereceği duyuruldu.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK 29 EYLÜL?

Depolardaki su düşüklüğü nedeniyle Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal ve Mulukent mahallelerinde kesinti yaşanıyor. Kesintinin tahmini olarak bugün saat 23.55'te sona ermesi bekleniyor.

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ 29 EYLÜL

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre atıksu ve yağmur suyu imalatı çalışmaları nedeniyle Basınevleri Mahallesi'nin tamamı ile Ayvalı, Aşağı Eğlence, İncirli, Emrah mahallelerinin alt kotlarında su kesintisi yaşanacağı ifade edildi. Kesintinin saat 23.55't ise sona ereceği duyuruldu.

