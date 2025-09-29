Düğünde alkol kavgası! Taraflar birbirine girdi: Gelin ve damat yerde sürüklendi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir düğünde damat tarafı alkol kullanınca bu durumdan rahatsız olan gelin tarafın arasında tartışma çıktı. Gelinin ağabeyi ile damat arasında başlayan tartışmaya diğer akrabalarda dahil olunca ortalık iyice karıştı. Gelin tarafı ve damat tarafı arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Kavga sırasında arada kalan gelin ve damat yerde sürüklendi. Kavga polisin ve diğer misafirlerin müdahalesiyle sona erdiği ve gelinin ağabeyinin hafif yarandığı öğrenildi.