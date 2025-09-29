Trafikte tartıştığı sürücünün aracına taşla saldırdı!

İstanbul Arnatuvköy'de dün akşam saatlerinde ilginç bir olay kameralara yansıdı. Trafikte seyir halinde olan iki araç sürücüsü tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma büyüyen tartışmada bir sürücü aracından indi ve refüjden topladığı taşları, tartıştığı sürücünün otomobiline fırlattı. Taşlı saldırıya uğrayan sürücü, geri manevra yaparak diğer sürücünün taşlı saldırısından arabasını kurtarmaya çalıştı. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.