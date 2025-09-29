Menü Kapat
SON DAKİKA!
Yaşam
Editor
 Özge Sönmez

İstanbul'da sağanak trafiği felç etti! Araçlar ilerleyemiyor: Yoğunluk yüzde 85

Yeni hafta sağanak yağışla başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak trafiği felç etti. Trafik yoğunluğu yüzde 90'a dayandı.

İstanbul'da sağanak trafiği felç etti! Araçlar ilerleyemiyor: Yoğunluk yüzde 85
AA
29.09.2025
29.09.2025
AKOM, Meteoroloji ve valilikten günlerdir yapılan uyarıların ardından 'da sağanak başladı. Sabah saatlerinde kendini gösteren nedeniyle durma noktasına geldi. İBB trafik yoğunluk haritasında her yer kırmızına döndü.

İstanbul'da sağanak trafiği felç etti! Araçlar ilerleyemiyor: Yoğunluk yüzde 85

ARAÇLAR DUR-KALK İLERLİYOR

Sağanak yağış dakikalar geçtikçe şiddetini arttırırken, trafik yoğunluğu da saat 08.30 itibarıyla yüzde 85 olarak kaydedildi. Araçlar dur-kalk ilerliyor.

BU BÖLGELERDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Pendik'ten başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli'nin girişine kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Çamlıca gişeleri ile ters istikametteki bazı noktalarda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Otoyolun Elmalı-Ümraniye yönündeki trafik kazası sonucu bir şeridin trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede trafik ağır seyrediyor.

İstanbul'da sağanak trafiği felç etti! Araçlar ilerleyemiyor: Yoğunluk yüzde 85

Şile Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı mevkiinden itibaren sürücüler güçlükle ilerliyor.

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK YÜZDE 80'E ÇIKTI

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Haliç Köprüsü'nün girişine kadar uzanırken ters yöndeki bazı noktalarda sürücüler güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda ise Esenyurt, Bahçeşehir ve Mahmutbey'de, Basın Ekspres Caddesi'nde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Sabah saatlerinde toplu ulaşımı kullanarak işlerine veya okullarına gitmek isteyenler nedeniyle metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray'da yoğunluk oluştu.

İstanbul'da sağanak trafiği felç etti! Araçlar ilerleyemiyor: Yoğunluk yüzde 85

Yağmurlu havada metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı. Toplu taşıma araçlarına binmek için turnikelerden geçenler, yoğunluktan araçlara binmekte zorlandı.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 85 olarak ölçüldü.

