İstanbul güne sağanak yağışla başladı! Trafik kilitlendi: Araçlar dur-kalk ilerliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve valilikten İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarılarda sağanak yağışın perşembe akşamı başlayacağı bildirilmişti. Yapılan uyarıların ardından İstanbullular güne sağanak ile başladı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Megakentte etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İBB trafik yoğunluk haritasında neredeyse birçok kırmızıya döndü. Tarfik yoğunluğu yüzde 65'lere dayandı.

Çağlayan Alt Geçidi, Piyalepaşa - Şişli yönü, orta şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor.