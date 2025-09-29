CHP'de istifa depremi! 7 isim daha partiden ayrıldıklarını açıkladı

CHP'de peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın partisinden istifasının ardından belediyede sular durulmuyor.

7 İSİM DAHA AYRILDI

CHP Aksu İlçe Başkanlığı'nda yaşanan istifa süreci, ilçe kongresinin ardından hız kazandı. İstifa eden meclis üyeleri, kararlarını kamuoyuyla paylaşarak, CHP ile yollarını resmen ayırdıklarını bildirdi. İstifa eden meclis üyelerinin isimleri şöyle:

Mehmet Alptekin, Mehmet Altay, Mustafa Ceylan, Harun Hor, Yaşar Karakartal, Hüseyin Yılmaz, Mehmet Coşkun.

Söz konusu istifalarla birlikte CHP Aksu'da siyasi dengelerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.