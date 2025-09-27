İsa Yıldırım kimdir kaç yaşında? Aksu Belediye Başkanı CHP’den istifa etti

Antalya'nın merkez ilçelerinden Aksu'da Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini duyurdu.

Yıldırım’la beraber 5 belediye meclis üyesi de CHP’den istifa etti.

İSA YILDIRIM NEDEN İSTİFA ETTİ?

İsa Yıldırım, ayrılışının gerekçesini şu şekilde ifade etti:

“Önemli olan benim makamım” anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık. Parti üye sayısını özellikle sınırlayan, yeni üyeleri engelleyen, “Az üye olsun, benim makamım güçlü olsun” zihniyetiyle partiyi kendi menfaatine göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik.”

İSA YILDIRIM KİMDİR?

İsa Yıldırım, 1969 yılında Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Cihadiye Mahallesi’nde dünyaya geldi.

İlköğrenimini Cihadiye İlkokulu’nda bitirdi, ardından Antalya İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu.

2004-2009 seneleri arasında Pınarlı Belde Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

2009’daki yerel seçimlerde Aksu’nun ilk ilçe Belediye Başkanı olarak göreve geldi.

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde halkın yoğun desteğini alarak yeniden Aksu Belediye Başkanı seçildi.