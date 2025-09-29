Bu kurnazlık şeytanın aklına gelmez! 2 yıl boyunca çalıştıkları yeri soyup soğana çevirdiler!

İstanbul Esenler'de bulunan Shell benzin istasyonunda çalışan 3 kişi 2022 ile 2024 yılları arasında işletmeyi 7 milyon 348 bin 968 lira dolandırdı. Muhasebenin işletme kontrolü sırasında ortaya çıkan dolandırıcılık olayında Bayram S.A., Ceyhan D. ve Mehmet U.'nun yaptıkları şüpheli işlemler tespit edilerek polise bildirildi. Firmanın şikayetinin ardından yakalanarak tutuklanan 3 şüphelinin yargılandığı dava devam etti.

MUHASEBE SİSTEMİNİN AÇIĞINI FARK ETTİLER

2022 ile 2024 yılları arasında kasiyer olarak çalışan Bayram S.A. ve 2021 ile 2024 yılları arasında pompacı olarak çalışan Ceyhan D. ve Mehmet U. pos cihazlarından yapılan ödemenin ardından kasadan nakit para aldı. Kendi kartlarını da kullandıkları belirlenen zanlılar kart sliplerini muhasebeye haber vermeden pos cihazıyla iptal etti. Muhasebe sisteminde buldukları açıktan yararlanan 3 şüpheli işletmeyi 7 milyon 348 bin 968 lira zarara uğrattı.

KONTROL SIRASINDA FAKA BASTILAR!

3 çalışanın oyunu muhasebenin işletmeyi kontrolü sırasında ortaya çıktı. İşyerinin şikayetçi olması üzerine 3 kişi polis ekipleri tarafından kısa süre de yakalanarak tutuklandı. Dava süreci devam ederken, tutuklu sanıklar Bayram S.A., Ceyhan D., Mehmet U., Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıklar Bayram S.A., Ceyhan D., Mehmet U. İle tarafların avukatları hazır bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Duruşmada savunma yapan sanıklar, kasa üzerinden herhangi bir işlem iptali yapmadıklarını, amaçlarının dolandırıcılık olmadığını ve işlem yapılan hesap sahiplerini tanımadıklarını iddia ederek, mahkemeden tahliyelerini talep etti.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, iptal işlemlerinin somut delillere dayandığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan sanık avukatları ise, olayda sanıkların dolandırıcılık maksadıyla hareket etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dava dosyasında eksik hususların bulunduğunu belirterek, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şeref K. ile Murat K. ‘müşteki', Bayram S.A., Ceyhan D. ve Mehmet U. ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Şeref K. ve Murat K.'nin oto yıkama ve Shell Benzin İstasyonu işletmecisi oldukları, olay tarihinde Bayram S.A.'nın akaryakıt istasyonuna ait markette kasiyer olarak çalıştığı, diğer şüpheliler Ceyhan D. ve Mehmet U.'nun ise pompacı olarak çalıştığı anlatıldı. 2022-2024 yılları arasında çalışan Bayram S.A. ve diğer şüpheliler, akaryakıt istasyonunda bulunan pos cihazlarından kendi banka kartları ile alışveriş yaptıkları bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelilerin yaptıkları alışverişe ilişkin kart sliplerini işletmeye ibraz ettikleri sonrasında da muhasebeye haber vermeksizin yapılan alışverişin pos cihazıyla iptalini sağlayarak müştekileri dolandırdıkları aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin yaptıkları eylem sonucunda, işletmenin yaklaşık 7 milyon 348 bin 968 lira zarara uğrattıkları belirtildi.

3 ŞÜPHELİ İÇİN 10 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, Bayram S.A. Ceyhan D. ve Mehmet U. hakkında, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.