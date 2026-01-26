Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Avrupa devleri Oulai için sıraya girdi! Transfer için 5 kez Trabzon'a geldiler

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yeteneği Christ Inao Oulai, transfer pazarının gözdesi olmaya devam ediyor. Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan ancak bordo-mavililerin Türkiye'den bir kulübe satmayı düşünmediği Oulai için Avrupa'nın dev kulüpleri de sıraya girmiş durumda.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avrupa devleri Oulai için sıraya girdi! Transfer için 5 kez Trabzon'a geldiler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 11:30

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Christ Inao Oulai, transfer gündeminin gözde isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia'dan 5,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Oulai, gösterdiği performansla futbolseverlerin büyük beğenisini kazanmıştı.

Avrupa devleri Oulai için sıraya girdi! Transfer için 5 kez Trabzon'a geldiler

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte genç oyuncu için birçok takım Trabzonspor'un kapısını çalarken Süper Lig'den Galatasaray da Oulai'yi gündemine almıştı. Orta sahaya yapmayı planladığı takviye için Oulai'yi listenin ilk sırasına yazan Cimbom, Trabzonspor'a 25 milyon euro ve Ahmed Kutucu'nun bonservisini teklif etmişti.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında bir süre pazarlık yapıldığı iddia edilse de Trabzonspor yönetiminin son olarak Oulai'nin Türkiye'den bir takıma satılmaması yönünde karar aldığı belirtilmişti.

Avrupa devleri Oulai için sıraya girdi! Transfer için 5 kez Trabzon'a geldiler

AVRUPA DEVLERİ KUYRUK OLDU

Adı Süper Lig kulüpleriyle anılan Trabzonspor'un genç yeteneği için Avrupa'nın dev kulüpleri de sıraya girmiş durumda. 19 yaşındaki yıldız adayı için gözünü karartan elit kulüpler, Trabzonspor'un kapısını çalmaya başladı.

MANCHESTER CITY TEMAS KURDU

Trabzonsporlu Oulai için, Premier Lig'in dev kulüplerinden Manchester City'nin ilk teması kuran kulüp olduğu öğrenildi.

Henüz Trabzonspor'a istenilen düzeyde bir teklif yapmayan İngiliz ekibinin, bu hafta içi bordo-mavililerle transfer için yeniden masaya oturacağı bildirildi.

Avrupa devleri Oulai için sıraya girdi! Transfer için 5 kez Trabzon'a geldiler

CHELSEA TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Premier Lig'in bir diğer dev kulüplerinden Chelsea'nin de Oulai için devreye olduğu ifade edildi. Londra temsilcisinin de genç yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve resmi bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalabileceği belirtildi.

PSG, SCOUT EKİPLERİNİ GÖNDERMİŞ

Fransa Ligue 1'in dev kulübü Paris Saint-Germain'in (PSG) de Trabzonspor'dan Oulai'yi mercek altına aldığı öğrenildi. PSG'nin, 19 yaşındaki oyuncu için özel scout ekiplerini 5 kez Türkiye'ye gönderdiği ifade edildi.

Avrupa devleri Oulai için sıraya girdi! Transfer için 5 kez Trabzon'a geldiler

TRABZONSPOR TEKLİFLERE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Trabzonspor'un, Oulai için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor. Bordo-mavililerin, Fildişi Sahilli ismin değerini bulması halinde tekliflere sıcak baktığı belirtildi.

Avrupa devleri Oulai için sıraya girdi! Transfer için 5 kez Trabzon'a geldiler

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA DEĞERİNE DEĞER KATTI

Christ Inao Oulai, Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın da yıldızlarından olmuştu.

31 Aralık'ta oynanan ve Fildişi Sahili'nin 3-2 kazandığı Gabon karşılaşmasında ilk kez 11'de boy gösteren 19 yaşındaki orta saha maçın oyuncusu seçilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da orta sahaya 5 aday! Cimbom transfer düğmesine bastı
Beşiktaş, eski Galatasaraylıyı transfer edebilir! Transferde sürpriz gelişme
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.