Avrupa devleri Oulai için sıraya girdi! Transfer için 5 kez Trabzon'a geldiler

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Christ Inao Oulai, transfer gündeminin gözde isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia'dan 5,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Oulai, gösterdiği performansla futbolseverlerin büyük beğenisini kazanmıştı.

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte genç oyuncu için birçok takım Trabzonspor'un kapısını çalarken Süper Lig'den Galatasaray da Oulai'yi gündemine almıştı. Orta sahaya yapmayı planladığı takviye için Oulai'yi listenin ilk sırasına yazan Cimbom, Trabzonspor'a 25 milyon euro ve Ahmed Kutucu'nun bonservisini teklif etmişti.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında bir süre pazarlık yapıldığı iddia edilse de Trabzonspor yönetiminin son olarak Oulai'nin Türkiye'den bir takıma satılmaması yönünde karar aldığı belirtilmişti.

AVRUPA DEVLERİ KUYRUK OLDU

Adı Süper Lig kulüpleriyle anılan Trabzonspor'un genç yeteneği için Avrupa'nın dev kulüpleri de sıraya girmiş durumda. 19 yaşındaki yıldız adayı için gözünü karartan elit kulüpler, Trabzonspor'un kapısını çalmaya başladı.

MANCHESTER CITY TEMAS KURDU

Trabzonsporlu Oulai için, Premier Lig'in dev kulüplerinden Manchester City'nin ilk teması kuran kulüp olduğu öğrenildi.

Henüz Trabzonspor'a istenilen düzeyde bir teklif yapmayan İngiliz ekibinin, bu hafta içi bordo-mavililerle transfer için yeniden masaya oturacağı bildirildi.

CHELSEA TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Premier Lig'in bir diğer dev kulüplerinden Chelsea'nin de Oulai için devreye olduğu ifade edildi. Londra temsilcisinin de genç yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve resmi bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalabileceği belirtildi.

PSG, SCOUT EKİPLERİNİ GÖNDERMİŞ

Fransa Ligue 1'in dev kulübü Paris Saint-Germain'in (PSG) de Trabzonspor'dan Oulai'yi mercek altına aldığı öğrenildi. PSG'nin, 19 yaşındaki oyuncu için özel scout ekiplerini 5 kez Türkiye'ye gönderdiği ifade edildi.

TRABZONSPOR TEKLİFLERE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Trabzonspor'un, Oulai için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor. Bordo-mavililerin, Fildişi Sahilli ismin değerini bulması halinde tekliflere sıcak baktığı belirtildi.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA DEĞERİNE DEĞER KATTI

Christ Inao Oulai, Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın da yıldızlarından olmuştu.

31 Aralık'ta oynanan ve Fildişi Sahili'nin 3-2 kazandığı Gabon karşılaşmasında ilk kez 11'de boy gösteren 19 yaşındaki orta saha maçın oyuncusu seçilmişti.