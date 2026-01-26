Beşiktaş, eski Galatasaraylıyı transfer edebilir! Transferde sürpriz gelişme

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer operasyonunu sürdüren Serdal Adalı başkanlığındaki siyah-beyazlı yönetim, çok sayıda oyuncuyla görüşmeye devam ediyor.

Kadrosunu henüz yeni bir isimle takviye etmeyen Beşiktaş'ta çok sayıda oyuncuyla ise yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılarda Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok ve David Jurasek, transfer döneminde takımdan ayrılan isimler olmuştu.

ESKİ GALATASARAYLI, BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Kadrosuna yapmayı planladığı yeni takviyeler için listesindeki oyuncularla temas halinde olan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Beşiktaş'a önerildi. Haberde, 25 yaşındaki milli oyuncunun menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği ancak Beşiktaş yönetiminin bu öneriye şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği belirtildi.

GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen Ozan Kabak, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve devre arasında 11 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olmuştu.

Daha sonra sırasıyla Schalke 04, Liverpool ve Norwich City formaları da giyen Ozan Kabak, 2022-2023 sezonu başında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'ın yolunu tutmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Son dönemde yaşadığı sakatlıkla uzun süre sahalardan uzak kalan Ozan Kabak, sakatlığını atlatmasının ardından bu sezon 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 10 maçta Hoffenheim forması giydi. Ozan, bu maçlarda 2 gol atmayı başardı.