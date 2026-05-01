Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başladı! İşte yarı final ilk maçlarının sonuçları

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı final aşamasının heyecanı başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki ve üç numaralı organizasyonlarında yarı final ilk maçları oynandı. İşte yarı final ilk maçlarında alınan sonuçlar ve rövanş maçlarının tarihleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 00:31

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki ve üç numaralı organizasyonlarında yarı final ilk maçları oynandı.

HABERİN ÖZETİ

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başladı! İşte yarı final ilk maçlarının sonuçları

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2025-2026 sezonu yarı final ilk maçları oynandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest, Aston Villa'yı 1-0, Braga ise Freiburg'u 2-1 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi'nde Crystal Palace, Shakhtar Donetsk'i 3-1, Rayo Vallecano ise Strasbourg'u 1-0 yendi.
Her iki ligde de rövanş maçları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

AVRUPA LİGİ'NDE NOTTINGHAM VE BRAGA KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde, İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest, evinde Aston Villa'yı 71. dakikada Chris Wood'un penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Portekiz ekibi Braga ise sahasında Almanya'nın Freiburg takımını 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 8. dakikada milli futbolcu Demir Ege Tıknaz ve 90+2. dakikada Mario Dorgeles attı. Freiburg'un golü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi.

Avrupa Ligi'nde rövanş maçlarının tarihleri şu şekilde:

7 Mayıs Perşembe:

22.00 | Aston Villa - Nottingham Forest
22.00 | Freiburg - Braga

KONFERANS LİGİ'NDE CRYSTAL PALACE VE RAYO VALLECANO KAZANDI

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Polonya'nın Krakow kentinde İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı ağırladı.

Crystal Palace, 1. dakikada Ismaila Sarr, 58. dakikada Daichi Kamada ve 84. dakikada Jörgen Strand Larsen'in golleriyle 3-1 galip geldi. Ev sahibi takımın golünü ise 47. dakikada Oleh Ocheretko attı.

Arda Turan yönetiminde Konferans Ligi'nde bu sezon 13. maçına çıkan Shakhtar Donetsk, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Günün diğer yarı final maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımı, sahasında ağırladığı Fransa ekibi Strasbourg'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 54. dakikada Alemao'nun attığı golle kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Konferans Ligi'nde rövanş maçlarının tarihleri şu şekilde:

7 Mayıs Perşembe:

22.00 | Crystal Palace - Shakhtar Donetsk
22.00 | Strasbourg - Rayo Vallecano

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.