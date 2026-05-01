UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki ve üç numaralı organizasyonlarında yarı final ilk maçları oynandı.

HABERİN ÖZETİ Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başladı! İşte yarı final ilk maçlarının sonuçları UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2025-2026 sezonu yarı final ilk maçları oynandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest, Aston Villa'yı 1-0, Braga ise Freiburg'u 2-1 mağlup etti. UEFA Konferans Ligi'nde Crystal Palace, Shakhtar Donetsk'i 3-1, Rayo Vallecano ise Strasbourg'u 1-0 yendi. Her iki ligde de rövanş maçları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

AVRUPA LİGİ'NDE NOTTINGHAM VE BRAGA KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde, İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest, evinde Aston Villa'yı 71. dakikada Chris Wood'un penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Portekiz ekibi Braga ise sahasında Almanya'nın Freiburg takımını 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 8. dakikada milli futbolcu Demir Ege Tıknaz ve 90+2. dakikada Mario Dorgeles attı. Freiburg'un golü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi.

Avrupa Ligi'nde rövanş maçlarının tarihleri şu şekilde:

7 Mayıs Perşembe:

22.00 | Aston Villa - Nottingham Forest

22.00 | Freiburg - Braga

KONFERANS LİGİ'NDE CRYSTAL PALACE VE RAYO VALLECANO KAZANDI

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Polonya'nın Krakow kentinde İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı ağırladı.

Crystal Palace, 1. dakikada Ismaila Sarr, 58. dakikada Daichi Kamada ve 84. dakikada Jörgen Strand Larsen'in golleriyle 3-1 galip geldi. Ev sahibi takımın golünü ise 47. dakikada Oleh Ocheretko attı.

Arda Turan yönetiminde Konferans Ligi'nde bu sezon 13. maçına çıkan Shakhtar Donetsk, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Günün diğer yarı final maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımı, sahasında ağırladığı Fransa ekibi Strasbourg'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 54. dakikada Alemao'nun attığı golle kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Konferans Ligi'nde rövanş maçlarının tarihleri şu şekilde:

7 Mayıs Perşembe:

22.00 | Crystal Palace - Shakhtar Donetsk

22.00 | Strasbourg - Rayo Vallecano