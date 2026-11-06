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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 01:26
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 01:26

Avrupa Ligi'nde 4. hafta sona erdi! İşte Avrupa Ligi'nde haftanın sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 4. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Celtic'e 3-2 mağlup oldu ve organizasyondaki ilk yenilgisini yaşayarak 7 puanda kaldı. İşte Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarında alınan sonuçlar...

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Avrupa Ligi'nde 4. hafta sona erdi! İşte Avrupa Ligi'nde haftanın sonuçları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 01:26
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 01:26

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları 4 ve 5 Kasım tarihlerinde oynandı.

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan 18 maçta toplam 48 gol atıldı. 18 maçın 6'sını ev sahibi ekipler kazanırken 9 maçta da gülen taraf deplasman takımları oldu. Avrupa Ligi'nin ikinci hafasında 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Avrupa Ligi'nde 4. hafta sona erdi! İşte Avrupa Ligi'nde haftanın sonuçları

BEŞİKTAŞ, CELTIC'E KAYBETTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden , 4. hafta maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini yaşadı ve 7 puanda kaldı.

Avrupa Ligi'nde 4. haftayı 8. sırada tamamlayan Beşiktaş, organizasyonun 5. haftasında 26 Kasım Perşembe günü Gürcistan'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde 4. hafta sona erdi! İşte Avrupa Ligi'nde haftanın sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

• Rennes - : 0-0
• Milan - Ferencvaros: 0-2
• Real Sociedad - Olimpik Lyon: 1-1
• Sparta Prag - Bournemouth: 1-3
• Anderlecht - Salzburg: 2-0
• Crystal Palace - Hoffenheim: 1-1
• NEC Nijmegen - Omonia: 3-1
• Lillestrom - Viktoria Plzen: 0-1
• Levski Sofya - Jagiellonia: 1-0
• Bayer Leverkusen - Olimpik Marsilya: 0-1
• Benfica - Lech Poznan: 3-1
• AZ Alkmaar - Juventus: 1-2
• Celtic - Beşiktaş: 3-2
• Sturm Graz - Celje: 2-3
• Sunderland - Dinamo Zagreb: 0-2
• Celta Vigo - Union Saint-Gilloise: 1-2
• Torreense - Ararat-Armenia: 3-2
• Hapoel Beer-Sheva - OFI: 0-2

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#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#olympiakos
#celtic
#Hapoel Beer-sheva
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