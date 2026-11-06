Avrupa Ligi'nde 4. hafta sona erdi! İşte Avrupa Ligi'nde haftanın sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları 4 ve 5 Kasım tarihlerinde oynandı.

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan 18 maçta toplam 48 gol atıldı. 18 maçın 6'sını ev sahibi ekipler kazanırken 9 maçta da gülen taraf deplasman takımları oldu. Avrupa Ligi'nin ikinci hafasında 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ, CELTIC'E KAYBETTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 4. hafta maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Celtic ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini yaşadı ve 7 puanda kaldı.

Avrupa Ligi'nde 4. haftayı 8. sırada tamamlayan Beşiktaş, organizasyonun 5. haftasında 26 Kasım Perşembe günü Gürcistan'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

• Rennes - Olympiakos: 0-0

• Milan - Ferencvaros: 0-2

• Real Sociedad - Olimpik Lyon: 1-1

• Sparta Prag - Bournemouth: 1-3

• Anderlecht - Salzburg: 2-0

• Crystal Palace - Hoffenheim: 1-1

• NEC Nijmegen - Omonia: 3-1

• Lillestrom - Viktoria Plzen: 0-1

• Levski Sofya - Jagiellonia: 1-0

• Bayer Leverkusen - Olimpik Marsilya: 0-1

• Benfica - Lech Poznan: 3-1

• AZ Alkmaar - Juventus: 1-2

• Celtic - Beşiktaş: 3-2

• Sturm Graz - Celje: 2-3

• Sunderland - Dinamo Zagreb: 0-2

• Celta Vigo - Union Saint-Gilloise: 1-2

• Torreense - Ararat-Armenia: 3-2

• Hapoel Beer-Sheva - OFI: 0-2