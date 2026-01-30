Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte gözler son 16 play-off turu kura çekimine çevrilmişti.

AVRUPA LİGİ'NDE TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Avrupa Ligi'nde lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Kızılyıldız, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Dinamo Zagreb ve Brann adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham Forest ekibiyle eşleşti. Sarı-lacivertli takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak. Fenerbahçe, bu turda Nottingham Forest'ı elemesi halinde son 16 turunda Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek.

Turnuvada son 16 play-off turu maçları 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final mücadelesi, 20 Mayıs Çarşamba günü, İstanbul'da, Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

• Fenerbahçe - Nottingham Forest (İngiltere)

• Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

• Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)

• Celtic (İskoçya) - Stuttgart (Almanya)

• Brann (Norveç) - Bologna (İtalya)

• Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

• PAOK (Yunanistan) - Celta Vigo (İspanya)

• Lille (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)