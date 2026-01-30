Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte gözler son 16 play-off turu kura çekimine çevrilmişti.

"DEVLER LİGİ"NDE TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak. Galatasaray, bu turda Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda İngiltere'nin Tottenham ya da Liverpool takımıyla eşleşecek.

Turnuvada son 16 play-off turu maçları 17-18-19 ve 24-25-26 Şubat tarihlerinde oynanacak. "Devler Ligi"ni kazanan takım ise 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan başkenti Budapeşte'deki final maçıyla belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

• Galatasaray -Juventus (İtalya)

• Monaco (Fransa) - Paris Saint-Germain (Fransa)

• Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)

• Karabağ (Azerbaycan) - Newcastle United (İngiltere)

• Bodo/Glimt (Norveç) - Inter (İtalya)

• Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya)

• Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya)

• Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)