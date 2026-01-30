Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. "Devler Ligi"ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray, son 16 play-off turu kura çekiminde İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu eşleşmeleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 15:58

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte gözler son 16 play-off turu kura çekimine çevrilmişti.

"DEVLER LİGİ"NDE TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak. Galatasaray, bu turda Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda İngiltere'nin Tottenham ya da Liverpool takımıyla eşleşecek.

Turnuvada son 16 play-off turu maçları 17-18-19 ve 24-25-26 Şubat tarihlerinde oynanacak. "Devler Ligi"ni kazanan takım ise 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan başkenti Budapeşte'deki final maçıyla belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

• Galatasaray -Juventus (İtalya)
• Monaco (Fransa) - Paris Saint-Germain (Fransa)
• Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)
• Karabağ (Azerbaycan) - Newcastle United (İngiltere)
• Bodo/Glimt (Norveç) - Inter (İtalya)
• Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya)
• Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya)
• Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Sarı-lacivertliler, Nottingham Forest ile karşılaşacak
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.