Avrupa şampiyonu takımdan kovuldu: Premier Lig ekibinde kritik karar!

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşmıştı. İngiltere ekibi, an itibarıyla ise flaş bir karar aldı ve uzun yıllar sonra kulübe kupa getiren Ange Postecoglou ile yolları ayırdı.

Ange Postecoglou ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Tottenham, Premier Lig'de ise küme hattının hemen üzerinde yer almıştı. Esasen ise ortaya karışık bir sezonda mutlu sona ulaşan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Tottenham, kritik bir karar aldı ve Ange Postecoglou ile vedalaştı.

ANGE POSTECOGLOU'DAN TOTTENHAM'A VEDA AÇIKLAMASI

"Tottenham'ın teknik direktörü olarak geçirdiğim zamanı düşündüğümde, en büyük duygum gurur. Bilbao'daki o gece; iki yıllık sıkı çalışmanın, özverinin ve bir rüyaya olan sarsılmaz inancın doruk noktasıydı. Bu kulübün, bir sonraki başarı için 17 yıl daha beklemek zorunda kalmaması amacıyla temeller attık."

https://x.com/SpursOfficial/status/1931020569300160943