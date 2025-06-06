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 | Burak Ayaydın

Avrupa şampiyonu takımdan kovuldu: Premier Lig ekibinde kritik karar!

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşmıştı. İngiltere ekibi, an itibarıyla ise flaş bir karar aldı ve uzun yıllar sonra kulübe kupa getiren Ange Postecoglou ile yolları ayırdı.

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Avrupa şampiyonu takımdan kovuldu: Premier Lig ekibinde kritik karar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 21:55

Ange Postecoglou ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Tottenham, Premier Lig'de ise küme hattının hemen üzerinde yer almıştı. Esasen ise ortaya karışık bir sezonda mutlu sona ulaşan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Tottenham, kritik bir karar aldı ve Ange Postecoglou ile vedalaştı.

Avrupa şampiyonu takımdan kovuldu: Premier Lig ekibinde kritik karar!

ANGE POSTECOGLOU'DAN TOTTENHAM'A VEDA AÇIKLAMASI

"Tottenham'ın teknik direktörü olarak geçirdiğim zamanı düşündüğümde, en büyük duygum gurur. Bilbao'daki o gece; iki yıllık sıkı çalışmanın, özverinin ve bir rüyaya olan sarsılmaz inancın doruk noktasıydı. Bu kulübün, bir sonraki başarı için 17 yıl daha beklemek zorunda kalmaması amacıyla temeller attık."

https://x.com/SpursOfficial/status/1931020569300160943

Sıkça Sorulan Sorular

TOTTENHAM PREMIER LIG'DE KAÇ PUAN TOPLAMIŞTI?
İngiltere'de beklentileri karşılayamayan Tottenham; 38 puan topladığı sezonu, düşme hattının üstünde 17. sırada tamamlamıştı.
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ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#uefa avrupa ligi
#premier lig
#premier lig
#tottenham
#Ange Postecoglou
#Spor
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