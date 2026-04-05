Editor
 | Burak Ayaydın

Avrupa'da ilk şampiyon belli oldu: Art arda üçüncü kez!

PSV Eindhoven, Avrupa'nın ilk şampiyonu oldu. Hollanda devi, bitime 5 hafta kala yine zafere ulaştı.

; cumartesi günü Utrecht'i 4-3 yenmiş ve 71 puana ulaşarak, Feyenoord maçını beklemeye başlamıştı. An itibarıyla ise rakibinin Volendam ile 0-0 berabere kalmasıyla birlikte, PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie'de bitime 5 hafta kala mutlu sona ulaştı.

PSV Eindhoven, Feyenoord'un Volendam ile berabere kalmasıyla Hollanda Eredivisie'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
PSV Eindhoven, Utrecht'i 4-3 yenerek 71 puana ulaştı.
Bu şampiyonluk PSV Eindhoven'ın üst üste üçüncü, toplamda ise 27. lig zaferi oldu.
Eredivisie'de en çok şampiyon olan takım 36 zaferle Ajax.
Fenerbahçe'nin transfer etmekten vazgeçtiği Joey Veerman, PSV ile bu sezon 8 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.
PSV EINDHOVEN ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPYİON OLDU

Hollanda'da son sezonlara adeta ambargo koyan PSV, bugün itibarıyla tam 3 sezonluk bir sayısı yakaladı ve toplamda 27. lig zaferini yaşadı. İlave olarak da Eredivisie'nin tarihi zirvesinde, 36 zaferle hala Ajax yer alıyor.

PSV'DE JOEY VEERMAN DETAYI

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna katmaktan son anda vazgeçtiği 27 yaşındaki Joey Veerman, şampiyon PSV Eindhoven ile bu sezon 38 maça çıktı ve 8 gol ile 15 asistlik özel bir katkı sağladı.

