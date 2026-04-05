Avrupa'da ilk şampiyon belli oldu: Art arda üçüncü kez!

PSV Eindhoven; cumartesi günü Utrecht'i 4-3 yenmiş ve 71 puana ulaşarak, Feyenoord maçını beklemeye başlamıştı. An itibarıyla ise rakibinin Volendam ile 0-0 berabere kalmasıyla birlikte, PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie'de bitime 5 hafta kala mutlu sona ulaştı.
Hollanda'da son sezonlara adeta ambargo koyan PSV, bugün itibarıyla tam 3 sezonluk bir şampiyonluk sayısı yakaladı ve toplamda 27. lig zaferini yaşadı. İlave olarak da Eredivisie'nin tarihi zirvesinde, 36 zaferle hala Ajax yer alıyor.
Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna katmaktan son anda vazgeçtiği 27 yaşındaki Joey Veerman, şampiyon PSV Eindhoven ile bu sezon 38 maça çıktı ve 8 gol ile 15 asistlik özel bir katkı sağladı.