Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fatih Karagümrük geri döndü: Süper Lig'in küme hattında yarış tekrar başladı!

Süper Lig'in küme hattı adeta alev aldı. Zira son haftalarda çıkışa geçen Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçti. Ev sahibinin golleri Serginho (39) ve Shavy Babicka'dan (87) gelirken, konuk ekip ise tek sayısını Ali Sowe (70) ile buldu. Bu sonuçla birlikte 20 puana ulaşan Fatih Karagümrük, Süper Lig'de kalma umudunu artırdı ve son haftalar öncesinde önemli bir eşiği kayıpsız geçmiş oldu.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 2-1 mağlup etti.
Fatih Karagümrük'ün gollerini Serginho (39. dakika) ve Babicka (87. dakika) attı.
Çaykur Rizespor'un tek golünü Ali Sowe (70. dakika) kaydetti.
Bu sonuçla Fatih Karagümrük 20 puana ulaştı ve Süper Lig'de kalma umudunu artırdı.
Maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.
Hakemler Yiğit Arslan, Samet Çiçek ve Candaş Elbil olarak belirtildi.
Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Candaş Elbil.

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp (Dk. 86 Muhammed Kadıoğlu), Babicka, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Verde (Dk. 69 Tiago Çukur), Larsson (Dk. 86 Traore), Serginho (Dk. 76 Barış Kalaycı).

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk. 90+1 Emrecan Bulut), Taylan Antalyalı (Dk. 72 Papanikolaou), Augusto (Dk. 72 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 60 Sowe), Laci, Mihaila, Halil Dervişoğlu (Dk. 90+1 Pierrot).

Goller: Dk. 39 Serginho, Dk. 87 Babicka (Fatih Karagümrük), Dk. 70 Sowe (Çaykur Rizespor).

Sarı Kartlar: Dk. 58 Samet Akaydin, Dk. 74 Hojer (Çaykur Rizespor), Dk. 78 Çağtay Kurukalıp (Fatih Karagümrük).

