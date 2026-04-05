Fatih Karagümrük geri döndü: Süper Lig'in küme hattında yarış tekrar başladı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçti. Ev sahibinin golleri Serginho (39) ve Shavy Babicka'dan (87) gelirken, konuk ekip ise tek sayısını Ali Sowe (70) ile buldu. Bu sonuçla birlikte 20 puana ulaşan Fatih Karagümrük, Süper Lig'de kalma umudunu artırdı ve son haftalar öncesinde önemli bir eşiği kayıpsız geçmiş oldu.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Candaş Elbil.
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp (Dk. 86 Muhammed Kadıoğlu), Babicka, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Verde (Dk. 69 Tiago Çukur), Larsson (Dk. 86 Traore), Serginho (Dk. 76 Barış Kalaycı).
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk. 90+1 Emrecan Bulut), Taylan Antalyalı (Dk. 72 Papanikolaou), Augusto (Dk. 72 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 60 Sowe), Laci, Mihaila, Halil Dervişoğlu (Dk. 90+1 Pierrot).
Goller: Dk. 39 Serginho, Dk. 87 Babicka (Fatih Karagümrük), Dk. 70 Sowe (Çaykur Rizespor).
Sarı Kartlar: Dk. 58 Samet Akaydin, Dk. 74 Hojer (Çaykur Rizespor), Dk. 78 Çağtay Kurukalıp (Fatih Karagümrük).