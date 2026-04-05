Samsunspor ve Konyaspor arasında dev çıkmaz: 4 gol, 1 kırmızı kart, 1 penaltı!

Samsunspor ve Konyaspor, 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinin golleri 42. ve 72. dakikalarda Carlo Holse'den gelirken, konuk takım ise 23. dakikada Enis Bardhi (P) ve 78. dakikada Blaz Kramer ile skoru eşitledi. Ayrıca da Adamo Nagalo'nun 90. dakikada penaltıya sebebiyet vererek kırmızı kartla oyun dışı kaldığı müsabakada, Olivier Ntcham penaltıyı kullandı ama kaleci Bahadır Han Güngördü'ye takıldı. Son olarak da beraberlikle birlikte Samsunspor 36, Konyaspor ise 31 puana yükseldi.

Özetle

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Şener, Gökmen Baltacı.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 73 Mendes), Borevkovic, Van Drongelen, Soner Gönül, Coulibaly (Dk. 73. Elayis Tavsan), Yalçın Kayan (Dk. 85 Ndiaye) Makoumbou, Emre Kılınç (Dk. 85 Ntcham), Holse, Mouandilmadji.

Tümosan Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic (Dk. 76 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 87 Uğurcan Yazğılı), Bardhi (Dk. 87 Jinho Jo), Olaigbe (Dk. 61 Gonçalves), Muleka (Dk. 61 Kramer).

Goller: Dk. 43 ve Dk. 72 Holse (Samsunspor), Dk. 23 Bardhi (Penaltıdan), Dk. 79 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor).

Kırmızı Kart: Dk. 90 Nagalo (TÜMOSAN Konyaspor).

Sarı Kartlar: Dk. 9 Jevtovic ve Dk. 29 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 63 Emre Kılınç (Samsunspor).