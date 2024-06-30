Avusturya Grand Prix'sinde pole Max Verstappen'in! 

30 Haziran 2024 00:30 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 00:33

Max Verstappen, F1 Kanada Grand Prix'sini kazanan isim oldu!

Max Verstappen, F1 Kanada Grand Prix'sini kazanan isim oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen birinci sıradan başlayacak.

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları cumartesi seansında gerçekleştirildi.

POLE HOLLANDALININ

Son üç sezonun şampiyonu Max Verstappen, 1:04.314'lük tur süresiyle pole pozisyonunu kazandı. Bu sonuçla Verstappen, Formula 1 kariyerinde 40. kez ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Hollandalı pilotun 0.404 saniye arkasında yer alan McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ikinci, 0.526 saniye gerideki Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell ise üçüncü sırayı elde etti.

Avusturya Grand Prix'si yarın Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.