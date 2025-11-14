Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Bahis nedeniyle ceza alan hakemler için TFF'den yeni karar!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, hakemlerin itirazlarını değerlendirdi. İlk etapta PFDK tarafından ceza alan 67 hakemin süreci, yeniden masaya yatırıldı.

Burak Ayaydın
14.11.2025
14.11.2025
Türkiye'de bahis gündemi devam ederken, hakemlerin hukuki soruşturması da tekrar devreye girdi. Esasen ise PFDK'dan ceza alan 149 hakemden 67'sinin itirazı kabul edildi.

HAKEMLERİN BAHİS SORUŞTURMASINDA DOSYALAR TEKRAR AÇILDI

TFF'den yapılan açıklamada, 'bahis oynama' sebebiyle PFDK'dan 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemden 67'sinin itirazının değerlendirildiği ve dosyalarının incelenmeye devam edeceği belirtildi. Ayrıca PFDK'dan ceza alan diğer 82 hakemle ilgili ise Tahkim Kurulu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

ZORBAY KÜÇÜK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili inceleme; PFDK nezdinde devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

TFF SIRADAKİ ADIM OLARAK NE YAPACAK?
Federasyonun, yeni hakem atamaları gerçekleştireceği düşünülüyor.
#Spor
#Spor
