Bakanlık harekete geçti! Barış Alper Yılmaz'ı hedef alan skandal paylaşıma soruşturma başlatıldı

07 Temmuz 2024 10:22 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 10:28

Virgil van Dijk'ten Barış Alper itirafı: Çok zorladı bizi

Virgil van Dijk'ten Barış Alper itirafı: Çok zorladı bizi

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 macerası dün akşam dramatik bir şekilde son buldu. Hollanda karşısında 1-0 önde götürdüğü maçın son 20 dakikasında yediği 2 golle rakibine 2-1 mağlup olan milliler turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Karşılaşmada etkili oyunuyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz hakkında sosyal medyada skandal bir paylaşım yapıldı. Hatay eski İl Spor Müdürü Murat Gevrek, maçın ardından sosyal medya hesabından milli futbolcuları hedef alarak hakaretler savurdu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A HAKARET YAĞDIRDI

Barış Alper Yılmaz'ı hedef gösteren Murat Gevrek, sinkaflı sözler sarf etti. Gevrek paylaşımında "Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz ......... Belanı ......" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMI SİLDİ

Murat Gevrek, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı sildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Gevrek'in yoğun tepkiye neden olan paylaşımıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gevrek'in 2 Mayıs tarihine görevden alındığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü’nün sosyal medya paylaşımları’ üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

SORUŞTURMA AÇILDI

A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek’in, 02.05.2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir. Kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştır."