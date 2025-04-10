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 | Sule Altinel

Barcelona yarı final kapısını araladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, Borussia Dortmund'u mağlup ederek rövanş için büyük bir avantaj elde etti. Aston Villa ile karşı karşı gelen Paris St Germain da avantajı kaptı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

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Barcelona yarı final kapısını araladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 02:33
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 02:33

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti. Ev sahibi 25. dakikada Raphinha'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Barcelona yarı final kapısını araladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İkinci yarıya da hızlı başlayan Barcelona, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi.

Barcelona yarı final kapısını araladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Maçın skorunu 77. dakikada Lamine Yamal belirledi ve mücadele Barcelona'nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Barcelona yarı final kapısını araladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

PSG EVİNDE ASTON VİLLA'YA ŞANS TANIMADI

Gecenin diğer maçında ise, Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti. Aston Villa, 35. dakikada Morgan Rogers ile 1-0 öne geçerken, 39. dakikada Desire Doue ev sahibine beraberliği getiren golü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan taraf PSG oldu. 49. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 90+2. dakikada Nuno Mendes'in golleriyle Fransız ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Rövanş maçları 15 Nisan'da oynanacak.

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