Futbol tarihine geçecek mücadele! Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal rüzgarı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanının ilk maçları dün akşam oynandı. İngiltere ekibi Arsenal, İspanyol ekibi Real Madrid’i evinde ağırladı. Son yılların en heyecanlı maçlarından birisi olan bu mücadelede, Arsenal’in yıldız oyuncusu Declan Rice iki olağanüstü frikik golü atarak tarihe geçti. Rice’ın frikik golleri, izleyicilere efsane futbolcular Roberto Carlos ve David Beckham’ın gollerini hatırlattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında İngiltere temsilcisi Arsenal ile İspanyol devi Real Madrid, Londra'da kozlarını paylaştı. İngiliz ekibi, sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrılarak, rövanş maçı için çok büyük avantaj elde etti.

Uzun süre hafızalardan silinmeyecek maça Arsenal'in yıldız orta saha oyuncusu Declan Rice'ın iki muhteşem frikik golü damga vurdu.

REAL MADRİD 45 DAKİKA DİRENEBİLDİ!

Muhteşem maçın ilk yarısında Arsenal'in ataklarını bertaraf eden Madrid kalecisi Courtois, takımını soyunma odasına beraberlikle gitmesini sağladı.

TARİHE GEÇECEK 2 FRİKİK GOLÜ!

Maçın 58. dakikasında kalenin yaklaşık 30 metre uzağında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Declan Rice, barajın sağından yaptığı falsolu şutla Courtois'i avladı. Futbolseverler, bu golle Roberto Carlos'un attığı golleri hatırladı.

Dakikalar 70'i gösterirken bir frikik daha kazanan Arsenal'de topun başına yine Rice geçti. Serbest vuruşta topun başına geçen Declan Rice, bir kez daha şık bir vuruşla Real Madridli oyuncuları çaresiz bıraktı ve farkı 2'ye taşıdı. İzleyicilere bu kez de David Beckham'ın gollerini hatırlatan Rice, futbol tarihine damga vurmayı başardı.

75. dakikada Merino attığı golle Arsenal'ı 3-0'lık galibiyete taşıyan golü attı ve İspanya'da oynanacak rövanş öncesinde takımına büyük avantaj sağladı.