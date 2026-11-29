İspanya La Liga'da 14. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. La Liga'da haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Deportivo La Coruna ile Barcelona, Abanca-Riazor Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Barcelona, mücadelenin 2. dakikasında Yamal'ın attığı golle öne geçerken Deportivo La Coruna, 9. dakikada Aubameyang'ın kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.

Barcelona, karşılaşmanın 20. dakikasında Olmo'nun kaydettiği golle durumu 2-1'e getirdi ve devre arasına bu skorla girildi.

Barcelona, mücadelenin 50, 83 ve 90+1. dakikalarında Raphinha'nın attığı gollerle skoru 5-1 yaptı ve karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Barcelona, bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini alarak puanını 39'a yükseltti ve en yakın takipçileri Atletico Madrid'in 5, Real Madrid'in 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.