Yarışseverlerin keyifle takip ettiği Formula 1'de 2026 sezonu heyecanı sürüyor. Formula 1'de sezonun 22. yarışının heyecanı Katar'da yaşandı.

Katar Grand Prix'si, 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapıldı. Katar Grand Prix'sini, Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Daha önce şampiyonluğunu ilan eden Antonelli, bu sezonki 10. etap zaferini elde etti.

Öte yandan Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell 31.476 saniye geride ikinci, McLaren'dan Avustralyalı Oscar Piastri ise 33.017 saniye farkla üçüncü oldu.

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 6 Aralık Pazar günü koşulacak.

Katar Grand Prix'si sonrası pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli: 427

2. Max Verstappen: 316

3. George Russell: 282

4. Lewis Hamilton: 275

5. Lando Norris: 274

TAKIMLAR

1. Mercedes: 709

2. Ferrari: 531

3. Red Bull: 456

4. McLaren: 456

5. Racing Bulls: 116