Barcelona'dan 6 gollü galibiyet! Alaves'e gol olup yağdılar

İspanya La Liga'da 11. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Barcelona ile Alaves, Camp Nou'da karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Barcelona, mücadelenin 8. dakikasında Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Fermin Lopez'in golüyle durumu 2-0'a getiren Barcelona, 41. dakikada Raphinha'nın golüyle farkı 3'e yükseltti ve skor 3-0 oldu.

Barcelona'da 45+1. dakikada sahneye çıkan Lamine Yamal, ilk yarının skorunu belirledi ve devre arasına Barcelona'nın 4-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Barcelona, maçın 64. dakikasında Lamine Yamal'ın golüyle durumu 5-0 yaptı.

81. dakikada Gordon ile bir gol daha bulan Barcelona, maçta skoru 6-0'a getirdi.

Alaves, mücadelenin 84. dakikasında Diaz'ın attığı golle durumu 6-1 yaptı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Barcelona, Alaves'i 6-1 mağlup etti.

Barcelona, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini alarak puanını 30'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Alaves ise ligdeki 5. yenilgisini yaşayarak 12 puanda kaldı.