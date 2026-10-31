Chelsea, Manchester United'ı mağlup etti! Londra temsilcisinden 2-0'lık galibiyet

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İstanbul
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dev maçında Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken Chelsea, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Morgan Rogers ve 64. dakikada da penaltıdan Cole Palmer kaydetti.
Öte yandan Manchester United'da Lisandro Martinez, müsabakanın 63. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Chelsea, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti. Manchester United ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 7 puanda kaldı.