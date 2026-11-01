Milan, derbide Inter'i 3-1'lik skorla devirdi

İtalya Serie A'da 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde 10. haftada dev derbide Milan ile Inter, San Siro'da kozlarını paylaştı.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eski takımı Milan'a karşı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Ev sahibi Milan, mücadelenin 4. dakikasında Pulisic'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Milan'da 10. dakikada sahneye çıkan Rabiot farkı 2'ye yükseltti ve durum 2-0 oldu.

Konuk ekip Inter, karşılaşmanın 22. dakikasında Bastoni'nin attığı golle farkı 1'e indirdi ve derbide skor 2-1 oldu.

Milan, maçın 43. dakikasında Moreira'nın frikikten attığı golle durumu 3-1'e getirdi ve devre arasına bu skorla girildi.

Dev maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Milan, derbide Inter'i 3-1 mağlup etti.

Milan, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 21'e yükseltti. Inter ise bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşayarak 25 puanda kaldı.