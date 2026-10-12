Barcelona’nın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim forma giymeyecek

Barcelona’nın, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maç öncesinde kamp kadrosu açıklandı.

İspanyol ekibinin kadrosunda Raphinha ile birlikte sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji yer almadı.

Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park’ta Katalan temsilcisine konuk olacak.

Barcelona’nın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Xavi Espart, Gerard Martin, Jules Kounde, Eric Garcia, Brian Farinas, Pablo Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Marc Bernal, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Anthony Gordon ve Hamza Abdelkarim."