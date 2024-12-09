Barış Alper Yılmaz herkesi korkutmuştu! Rıdvan Dilmen, VAR konuşmasını açıkladı

09 Aralık 2024 16:03 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 16:41

Sivasspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı Rey Manaj arasındaki tartışmalı pozisyon tartışılmaya devam ediliyor. Rıdvan Dilmen, Barış Alper'e yapılan faul sonrası VAR'daki konuşmaları açıkladı.

Sivasspor-Galatasaray maçını HT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen​, Rey Manaj​'ın Barış Alper Yılmaz​'a yaptığı faul sonrası VAR​ konuşmalarını açıkladı. paylaştı.

Hakem Turgut Doman​'ın Rey Manaj'a kırmızı kart göstermesi gerektiğini söyleyen Dilmen, Doman için "Hata yaptı" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK REZALETLER YAŞANIYOR"

Türk hakemliğindeki genel sorunlara da değinen Dilmen, "Bu maçtan bağımsız olarak söylüyorum, tuhaf tuhaf kararlar çıkıyor. Büyük rezaletler yaşanıyor" ifadeleriyle eleştiride bulundu.

"BENCE YETERLİ BİR BASMA DEĞİL' DEDİ"

Barış Alper Yılmaz-Rey Manaj pozisyonuna dair VAR konuşmalarını özetleyen Rıdvan Dilmen, "VAR ile hakemin ne konuştuğunu yayınlamasınlar, ben söyleyeyim. VAR hakemi 'Hocam potansiyel bir kırmızı kart var. Gelir misin?' dedi. Hakem ise 'Şu açıdan da bakayım. Bence yeterli bir basma değil' dedi ve pozisyonu geçiştirdi" diye konuştu. Rıdvan Dilmen'in bu sözleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı.