Barış Alper Yılmaz için Galatasaray ile masaya oturacaklar: İlk hamle Almanya'dan

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha çıktı. Yönetim milli oyuncuya 30 milyon euro üzerinde değer biçiyor. Barış Alper Yılmaz'a son talip herkese sürpriz oldu.

Galatasaray’da bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz dev kulüplerin radarında. Galatasaray geride kalan sezonu çifte kupayla tamamlarken bu başarıda en büyük pay sahiplerinden birisi de Barış Alper oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A SÜRPRİZ TALİP

Geçen sezon başında Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın transfer etmek istediği Barış Alper Yılmaz ile devre arasında West Ham ilgilendi. İngiliz kulüplerini peşine takan milli futbolcu için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek satmayacaklarını söylese de teklifler gelmeye devam ediyor.



Son olarak bu transfer döneminde ilk hamle Almanya'dan geldi. Sabah'ın haberine göre RB Leipzig, 2000 doğumlu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor ve Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlanıyor.



CİMBOM 30 MİLYON EURO DEĞER BİÇİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper'e 30 milyon Euro'nun üzerinde bir değer biçiyor. 25. şampiyonlukta 14 golle kariyer rekoru kıran Barış Alper, kariyerine Avrupa'da devam etmeye olumlu yaklaşıyor. Oyuncusunun satılma ihtimalini dikkate alan Galatasaray yönetimi, kenar forvet arayışına da hız verdi.