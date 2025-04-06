Barış Alper Yılmaz'ın babası Fenerbahçeli isme patladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nın Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek tur atladığı maçın yankıları sürüyor. Karşılaşmanın son dakikalarında oyundan çıkarken Fenerbahçe kulübesiyle girdiği diyalog sonrası kırmızçı kart gören Barış Alper Yılmaz'a babası Yüksel sahip çıktı. Yaşananlarla ilgili yankı uyandıracak sözler sarf eden Baba Yılmaz, olayların fitilini Fenerbahçe Antrenörü Salvatore Foti'nin, oğlu Barış Alper'e küfrederek yaktığını iddia etti.

"BİLGİSİZLİK, CAHİLLİK..."

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'a konuşan ve maçtaki arbede için fikri sorulan Yüksel Yılmaz, "Çok söylenecek bir şey yok ama bilgisizlik ve cahillik olarak görürüm bu olayı. Bir hocanın öğrencisine küfür etmesi acizliktir, bilgisizliktir, cahilliktir. Çok üzüldüm. Kendimi iyi hissetmedim" dedi.

"Maç sonu Barış'la konuştunuz mu?" sorusuna yanıt veren Yılmaz, "Bizim maçla ilgili Barış'la diyaloğumuz yoktur. Maçla alakalı evde en ufak bir konuşmamız olmaz. O orada kalmıştır, bitmiştir" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM ALSIN"

Yılmaz, kavganın sorumlusu olarak gördüğü Salvatore Foti için dei sert ifadeler kullanarak, şunları söyledi: "Eğitim alsın. Psikolojik destek alsın. Mevkisini, nerede olduğunu öğrensin. Karşısındaki insanların da ona ne kadar ihtiyacı olduğunu bilsin. O sorumluluğu, o bilinci alsın."