Başakşehir Akdeniz'de galip geldi: Alanyaspor deplasmanında zafer!

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile Başakşehir karşılaştı. Konuk takım; Davie Selke (14) ve Eldor Shomurodov (44-P) ile 2-0 öne geçerken, ev sahibi ise tek sayısını 67. dakikada Florent Hadergjonaj ile buldu. Bu sonuçla birlikte Başakşehir 36 puana yükselirken, Alanyaspor ise 26'da kaldı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Kadir Sağlam, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu.

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier (Dk. 84 İzzet Çelik), Makouta (Dk. 72 Enes Keskin), Ruan, Hagi (Dk. 46 Meschack), Hwang (Dk. 84 İbrahim Kaya), Güven Yalçın (Dk. 46 Mounie).

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 71 Ba), Shomurodov (Dk. 71 Onur Ergün), Harit (Dk. 31 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 58 Da Costa).

Goller: Dk. 14 Selke, Dk. 44 Shumorodov (penaltıdan) (RAMS Başakşehir), Dk. 67 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 22 Operi, Dk. 37 Kemen, Dk. 46 Selke, Dk. 74 Ömer Ali Şahiner, Dk. 88 Duarte (RAMS Başakşehir), Dk. 37 Güven Yalçın, Dk. 41 Ümit Akdağ, Dk. 53 Hadergjonaj, Dk. 76 Mounie, Dk. 90+6 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor).