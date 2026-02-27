Başakşehir Konyaspor'u Davie Selke ile geçti: Avrupa hedefi devam ediyor!

Kategoriler
İstanbul
Başakşehir, Konyaspor'u 2-0'lık skorla geçti. Ev sahibinin 39 puana ulaştığı maçında; goller Davie Selke'den (53, 61) gelirken, Konyaspor ise 23 puanla küme hattının hemen üzerinde konumlandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çiçek, Ogün Kamacı.
Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 76 Onur Bulut), Ba, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 90 Da Costa), Kemen (Dk. 90 Berat Özdemir), Yusuf Sarı (Dk. 69 Brnic), Shomorodov, Fayzullayev, Selke (Dk. 76 Onur Ergün).
Tümosan Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk (Dk. 82 Gonçalves), Berkan Kutlu (Dk. 88 Svendsen), Bjorlo (Dk. 62 Muleka), Deniz Türüç (Dk. 82 Tunahan Taşçı), Bardhi (Dk. 63 Jo Jin-Ho), Olaigbe, Kramer.
Goller: Dk. 52 ve 61 Selke (Rams Başakşehir).
Sarı kartlar: Dk. 11 Opoku, Dk. 39 Selke, Dk. 40 Kemen (Rams Başakşehir), Dk. 45 Kramer (Tümosan Konyaspor).