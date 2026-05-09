Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Başakşehir, Samsunspor'u 3 golle geçti! Samsunspor'un 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı sona erdi. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde RAMS Başakşehir ile Samsunspor, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Başakşehir, Samsunpor'u 3-0 mağlup ederek puanını 54 yaptı. Bu sonucun ardından Samsunspor'un 4 maçlık galibiyet serisi de sona buldu.

GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 23:58

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir, Samsunspor'u İstanbul'da 3-0 mağlup etti.
Başakşehir, Shomurodov'un penaltıdan attığı golle 6. dakikada öne geçti (1-0).
Yusuf Sarı, 43. dakikada skoru 2-0'a getirdi.
Fayzullayev, 78. dakikada maçın skorunu 3-0'a taşıyan golü attı.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 54'e yükseltirken, Samsunspor 48 puanda kaldı.
Başakşehir ligin son haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak.
Başakşehir, maçın 6. dakikasında öne geçti. Satka ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Bertuğ Yıldırım'ın yerde kalması üzerine maçın hakemi Gürcan Hasova, penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Shomurodov, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skor 1-0 oldu.

43. dakikada turuncu-lacivertli ekip, farkı ikiye çıkardı. Shomurodov'un kısa pasıyla topun sahibi olan Yusuf Sarı'nın süratle ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Okan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 2-0'a geldi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

78. dakikada Başakşehir üçüncü golü buldu. Ceza sahası içinde Kemen'in ayak içi vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu çeldi. Fayzullayev'in dönen topa altıpasın sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 3-0 oldu.

Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve RAMS Başakşehir, Samsunspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Başakşehir, bu sonuçla ligdeki 15. galibiyetini alarak puanını 54'e yükseltti. Samsunspor ise ligdeki 9. yenilgisini yaşayarak 48 puanda kaldı.

Başakşehir, ligin 34. ve son haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Samsunspor ise 34. ve son hafta maçında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

