Başakşehir Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı! 

28 Eylül 2024 00:22 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 00:26

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Sivasspor deplasmanında Joao Figueiredo'nun attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir, ligde dördüncü kez galip gelirken puanını 13’e çıkardı.

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Süper Lig​ 2024/25 sezonunun 7. haftası, Sivasspor​ ile Başakşehir​ arasındaki mücadeleyle başladı. Başakşehir, zorlu Sivasspor deplasmanında Joao Figueiredo’nun kaydettiği gollerle 2-1 galip geldi.

Figueiredo, ilk golünü 43. dakikada Miguel Crespo’nun pasıyla bulurken, ikinci golünü ise 49. dakikada attı. Sivasspor’un tek golü ise 81. dakikada Azizbek Turgunbayev'in asistinde Queensy Menig'den geldi.

MÜCADELEDE KARTLAR EKSİK OLMADI!

Karşılaşmada Başakşehir’den Berat Özdemir, Deniz Türüç, Hamza Güreler ve teknik direktör Çağdaş Atan; Sivasspor’dan Ziya Erdal sarı kart gören isimler oldu.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, bu sezonki dördüncü galibiyetini elde ederek puanını 13’e yükseltti. Sivasspor ise üçüncü mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.

Gelecek hafta Sivasspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde Rapid Wien ile karşılaştıktan sonra Süper Lig’de Kayserispor’u evinde konuk edecek.