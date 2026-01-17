Başakşehir Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başladı!

Başakşehir, Trendyol Süper Lig mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçti. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Eldor Shomurodov ve 87. dakikada Ömer Ali Şahiner atarken, konuk takımın tek sayısı ise 75. dakikada Datro Fofana'dan geldi. Ayrıca da Başakşehir zaferle birlikte 26 puana ulaşıp üst sıralara yaklaşırken, Fatih Karagümrük ise 9 puanda kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum.

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 58 Brnic), Shomurodov (Dk. 89 Onur Ergün), Harit, Da Costa (Dk. 46 Selke).

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Muhammed Kadıoğlu, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan (Dk. 84 Tiago Çukur), Larsson (Dk. 67 Tresor Doh), Serginho (Dk. 57 Traore), Barış Kalaycı, Fofana.

Goller: Dk. 15 Shomurodov, Dk. 87 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 75 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).

Sarı kartlar: Dk. 29 Da Costa, Dk. 45 Fayzullayev (Başakşehir), Dk. 43 Kranevitter, Dk. 89 Balkovec (Fatih Karagümrük).