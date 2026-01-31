Başakşehir ve Çaykur Rizespor'dan 4 gollü maç!

Başakşehir ve Çaykur Rizespor, 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinin gollerini 19. dakikada Eldor Shomurodov ve 74. dakikada Bertuğ Yıldırım atarken, Çaykur Rizespor'un golleri ise 45+1. dakikada Taha Şahin ve 68. dakikada Valentin Mihaila'dan geldi. Ayrıca da bu sonuçla Başakşehir 30 puana yükselirken, Çaykur Rizespor da puanını 20 yaptı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral.

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 79 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 73 Kaluzinski), Fayzullayev (Dk. 63 Da Costa), Shomurodov, Harit (Dk. 73 Brnic), Selke (Dk. 63 Bertuğ Yıldırım).

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Laçi, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Emrecan Bulut), Mihaila (Dk. 73 Mithat Pala), Olawoyin (Dk. 86 Buljubasic), Zeqiri (Dk. 79 Mebude), Sowe.

Goller: Dk. 19 Shomurodov, Dk. 74 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 45+1 Taha Şahin, Dk. 68 Mihaila (Çaykur Rizespor).

Sarı kart: Dk. 58 Opoku (RAMS Başakşehir).