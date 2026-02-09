Başakşehir'e 17 yaşında Gürcü oyuncu! Saba Kharebashvili transferi açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Turuncu-lacivertliler bu doğrultuda önemli bir hamle gerçekleştirdi.

RAMS Başakşehir, 2008 doğumlu 17 yaşındaki Gürcü milli futbolcu Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardığını bildirdi. Saba Kharebashvili'nin transferinin, oyuncunun 18 yaşına ulaşacağı 2026-2027 sezonunda gerçekleştirileceği açıklandı.

İstanbul ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Saba Kharebashvili’nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Gürcü milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026-2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

